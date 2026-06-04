‘Homem forte’ do governo Clécio, Dejalma deixa gestão para atuar na campanha de reeleição

Ex-secretário de Mobilização e Participação Popular foi um dos coordenadores da campanha de 2022 e deve assumir papel estratégico na campanha que virá

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Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

O administrador e articulador político Dejalma Espírito Santo não integra mais o primeiro escalão do governo do Amapá. A exoneração do então secretário de Mobilização e Participação Popular foi publicada na edição desta quarta-feira (3) do Diário Oficial do Estado, em decreto assinado pelo governador Clécio Luís (União). Embora o Palácio do Setentrião ainda não tenha se manifestado oficialmente sobre a mudança, a saída está relacionada à preparação da campanha de reeleição do governador.

Dejalma foi um dos principais coordenadores da campanha que levou Clécio ao governo em 2022 e deve voltar a desempenhar papel estratégico na articulação política e eleitoral deste ano. Ele ocupava a secretaria desde 14 de janeiro de 2023 e era um dos poucos integrantes que permaneciam no governo desde a formação original do secretariado. Antes disso, também exerceu funções de destaque nas gestões de Clécio na Prefeitura de Macapá, atuando nas áreas de mobilização popular e administração financeira.

A exoneração passa a valer a partir de 8 de junho. Na mesma edição do Diário Oficial, o governo anunciou a nomeação de Rozana Duarte para o comando da Secretaria de Mobilização e Participação Popular. Ela ocupava o cargo de secretária adjunta de Habitação e agora assume a pasta deixada por Dejalma.