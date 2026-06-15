Homem usa café para despistar cães, mas acaba preso com drogas

Ocorrência foi registrada na noite deste domingo (14), no bairro Jardim de Deus

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Por JONHWENE SILVA, de Santana (AP)

Uma ação policial realizada na noite deste domingo (14) resultou na prisão de um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na Avenida São João Apóstolo, no bairro Jardim de Deus, na área conhecida como “Trilho”, em Santana, a 17 km de Macapá. Segundo a polícia, o suspeito utilizou pó de café na tentativa de dificultar a ação de cães farejadores, estratégia comumente usada para mascarar o odor de entorpecentes.

De acordo com informações repassadas pela polícia, o suspeito, identificado como Vitor do Socorro Costa Chaves, foi localizado após denúncias que apontavam intensa movimentação de comercialização de entorpecentes no local. A ocorrência foi desencadeada a partir de dados de inteligência, que indicavam o ponto como possível área de tráfico.

Durante a chegada das equipes ao local, o indivíduo tentou fugir ao perceber a presença policial, correndo em direção a uma ponte e pulando em um lago nas proximidades de uma residência. Ele foi cercado e abordado logo em seguida.

Na revista pessoal, foram encontradas duas porções de substância semelhante ao crack. Questionado, o suspeito informou que havia mais material escondido em uma área próxima.

Com base nas informações, os policiais realizaram buscas e localizaram, enterradas atrás de uma casa abandonada, uma porção maior da droga e outras 17 porções médias, todas com características semelhantes ao crack.

Ainda conforme levantamento, o homem já possuía antecedentes, incluindo prisão por posse ilegal de arma de fogo, e utilizava tornozeleira eletrônica, sendo monitorado pelas autoridades no momento da ocorrência.

Ele foi conduzido ao Centro Integrado de Segurança Pública (Ciosp) de Santana, onde foram adotadas as medidas cabíveis. Vitor do Socorro Costa Chaves, deverá responder pelo crime de tráfico de drogas.