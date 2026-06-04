Homem vai a delegacia acompanhar filha e acaba preso por estuprar a enteada

Filha prestaria depoimento num inquérito não relacionado a ele, mas policiais da Deam descobriram que havia uma condenação definitiva de 20 anos

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Santana (AP)

Um pai que acompanhava a filha, que prestaria depoimento em um caso não relacionado a ele, acabou sendo preso dentro da própria delegacia, nesta quarta-feira (3). Depois que o homem de 41 anos entrou na Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) da cidade de Santana, a 17 km de Macapá, os policiais descobriram que ele era um foragido da justiça.

De acordo com a delegada Ellen Viegas, ao inserirem os dados dele nos sistemas de segurança para os trâmites normais de atendimento, os policiais civis constataram que havia um mandado de prisão definitiva em aberto. O documento havia sido expedido pelo Poder Judiciário em 2025 e ele recebeu voz de prisão.

A ordem é decorrente de uma condenação a 20 anos de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável praticado contra uma enteada. O caso começou a ser investigado em julho de 2021, mas os abusos no ambiente doméstico ocorriam desde que a vítima tinha apenas 5 anos de idade, de acordo com o processo.

Segundo os autos do processo, o agressor aproveitava os momentos em que ficava sozinho com a menor — quando a mãe saía para trabalhar e a avó materna se ausentava para ir ao mercado — para praticar os atos libidinosos. Ele utilizava severas ameaças para garantir que a criança mantivesse o crime em segredo.

As investigações apontaram que, no ano de 2020, quando a enteada já estava com 12 anos, o homem a levou para uma área rural sob o pretexto de que precisava de ajuda em um trabalho. No local, o criminoso tentou realizar a conjunção carnal. O ato só foi interrompido porque a vítima começou a gritar devido a fortes dores e a um sangramento.

O crime só foi formalmente descoberto em maio de 2021 quando familiares estranharam o comportamento constantemente depressivo da menor. Ao aprofundarem a conversa, ela relatou detalhadamente toda a violência que sofria há anos.

Após o trâmite processual e diante do robusto conjunto de provas colhidas pela Polícia Civil, o Poder Judiciário decretou a condenação definitiva do réu. Com o cumprimento do mandado nesta quarta-feira, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde dará início ao cumprimento da pena de 20 anos em regime fechado.