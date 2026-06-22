Identificado suspeito morto em confronto com a Força Tática

Confronto ocorreu no Jardim Marco Zero, região marcada pela atuação de facções criminosas e pelo tráfico de drogas

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Foi identificado como Marcos Antônio Costa Pinto, de 24 anos, o suspeito que morreu durante um confronto armado com equipe da Força Tática da Polícia Militar na noite de domingo (21), no bairro Jardim Marco Zero, na zona sul de Macapá.

De acordo com a PM, Marcos possuía antecedentes por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

O tiroteio ocorreu durante a Operação Brasil Contra o Crime Organizado – Fronteiras, em uma área de pontes conhecida pelo intenso comércio de entorpecentes e pela atuação de integrantes de facções criminosas, que frequentemente exibem armas de fogo para intimidar moradores e dificultar denúncias às autoridades.

Segundo a polícia, a equipe realizava patrulhamento na região quando foi surpreendida por disparos de arma de fogo. Os militares reagiram à agressão, dando início ao confronto.

Após a troca de tiros, os policiais acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), já que o suspeito ainda apresentava sinais vitais. No entanto, quando a equipe médica chegou ao local, constatou que ele já havia morrido.

Durante a perícia, foram apreendidos uma pistola, três carregadores, munições, uma balança de precisão, dinheiro em espécie e uma mochila contendo diversas porções de drogas.