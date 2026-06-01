Infovia com 800 km de fibra óptica é entregue no Amapá

Estrutura de cabo submerso deve melhorar a conectividade, impulsionar serviços públicos e ampliar a oferta de internet de alta velocidade no Amapá e Pará

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Macapá (AP) – Mais de 800 km. Esse é o comprimento do cabo de fibra ótica entregue nesta segunda-feira (1º) pelo Ministério das Comunicações, numa parceria com o governo do Amapá e a Entidade Administradora da Faixa (EAF). Mais de 1,5 milhão de moradores de regiões do Amapá e do Pará devem passar a ter uma internet estável e acessível e mais veloz. A nova infovia faz parte do Norte Conectado, do governo federal e Anatel, e é vista como uma importante estratégia para ampliar a infraestrutura de conectividade na Amazônia.

“Estamos conectando os brasileiros que mais precisam, fortalecendo a comunicação de hospitais, escolas, serviços de segurança e comércios, além de criar condições para que provedores regionais ofereçam internet mais rápida e acessível para a população”, comentou o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho.

“Ninguém vai deixar de pagar nem de receber, porque vai ter internet boa. Vai mudar para o comércio e para a segurança pública. Com essa internet, será possível lançarmos programa de telemedicina gratuita para o povo. Então, tem uma revolução que vai da escola até a garantia de um estado mais competitivo em relação ao Brasil”, completou o governador Clécio Luís.

Para a EAF, mais do que tecnologia, o cabo representa mais oportunidades.

“Isso significa que, nas cidades do interior, a população poderá deixar para trás a instabilidade da internet via rádio ou satélite para ter acesso a uma conexão moderna, estável e compatível com a realidade dos grandes centros urbanos do país”, destacou Gina Marques.

Impacto

Com a Infovia 03 em pleno funcionamento, o pacote máximo ofertado pelas operadoras regionais de internet no Amapá, por exemplo, foi ampliado de 1 giga para 2 gigas. Com isso, em Afuá (PA), por exemplo, os provedores mudaram o pacote básico de 300 Mbps (rádio), para 750 Mbps por fibra óptica.

Ao todo, a iniciativa consolidará nove infovias, somando 13,2 mil quilômetros de cabos de fibra óptica submersos nos leitos dos rios nos estados do Amapá, Pará, Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, beneficiando diretamente 7,5 milhões de brasileiros.