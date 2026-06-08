Integrante do CV é executado 5 dias após deixar o Iapen

Polícia descartou roubo após constatar que a vítima ainda portava R$ 1,3 mil e outros pertences

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

O ex-detento Sérgio Gomes Pinheiro, de 44 anos, foi executado a tiros na tarde deste domingo (7), em via pública no bairro Buritizal, zona sul de Macapá. A vítima havia deixado o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) há apenas cinco dias, após cumprir cerca de quatro anos de prisão por crimes de roubo e tráfico de drogas.

De acordo com o delegado José Mário, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a principal linha de investigação aponta para uma execução. A hipótese de latrocínio foi descartada inicialmente, já que os criminosos não levaram os pertences da vítima.

“Ele estava com R$ 1.310 em dinheiro e também usava relógio. Após o crime, nada foi roubado. Isso indica fortemente que se trata de uma execução”, afirmou o delegado.

Segundo as informações preliminares, Sérgio estava sentado em uma calçada na Avenida Diógenes Silva quando foi surpreendido por homens armados. Há divergências sobre o número de envolvidos, que pode variar entre dois e quatro suspeitos. Os criminosos efetuaram diversos disparos, atingindo principalmente a cabeça, além do tórax e das pernas da vítima.

A polícia acredita que tenha sido utilizado um revólver, pois nenhuma cápsula foi encontrada na cena do crime.

As investigações apontam ainda para uma possível ligação do homicídio com a disputa entre facções criminosas. Conforme o delegado, há informações preliminares de que Sérgio integrava uma organização criminosa rival à que domina a área onde ocorreu o assassinato.

“É bem provável que ele já estivesse jurado de morte. Faz pouquíssimo tempo que saiu do sistema prisional e tudo indica que os executores aguardavam a oportunidade para agir”, explicou José Mário.

Informações iniciais indicam que a vítima seria integrante do Comando Vermelho, mas essa informação ainda está sendo oficialmente verificada pela polícia.

Até o momento, nenhuma testemunha apresentou detalhes que permitam identificar os autores do crime. A Polícia Civil solicita que qualquer informação sobre os suspeitos seja repassada à DHPP pelo telefone 99170-4302. O sigilo do denunciante é garantido.