Ladrão com deficiência esconde celular furtado dentro da prótese

Guarda Civil Municipal localizou o homem minutos após o furto na Orla de Macapá e recuperou o aparelho durante a abordagem.

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Uma ação rápida da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), da Guarda Civil de Macapá, resultou na prisão em flagrante de um homem de 54 anos acusado de furto na Orla da capital. O caso chamou a atenção pelo local inusitado onde o objeto do crime foi escondido: o suspeito utilizou a própria prótese mecânica para ocultar o aparelho celular da vítima. A prisão ocorreu às 2h40 da madrugada do domingo e foi divulgada hoje (16). A guarnição realizava patrulhamento de rotina quando foi acionada pela vítima em um quiosque localizado na área do Trapiche Eliezer Levy, em frente ao antigo Macapá Hotel.

Segundo relato da vítima aos guardas municipais, logo após perceber o desaparecimento do telefone celular, ela identificou a ação do suspeito. O homem, que possui deficiência física, teria colocado o aparelho furtado no interior da prótese mecânica e fugido do local em seguida.

De posse das características do suspeito, a equipe da ROMU iniciou diligências imediatas pela região central da cidade. O homem foi localizado e abordado a poucas ruas dali, nas proximidades de uma agência do Banco Bradesco.

Durante a revista pessoal e a averiguação da prótese, os guardas encontraram o celular escondido. O aparelho foi imediatamente reconhecido pela vítima como sendo de sua propriedade.

De acordo com informações repassadas pela Guarda Civil Municipal, o suspeito, identificado como Roselindo Medeiros, é reincidente na prática de crimes e possui passagens pelo Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

Diante do flagrante, foi dada voz de prisão ao homem, com a garantia de seus direitos constitucionais. O suspeito, a vítima e o celular recuperado foram encaminhados ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do bairro Pacoval, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.