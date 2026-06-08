Ladrão de carros selecionava modelos certos e trocava peças por drogas

Criminoso de 38 anos acumula inquéritos e condenações por furtos de veículos; último alvo foi um Fiat Pálio levado no bairro do Muca, em Macapá

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Por SELES NAFES, de Macapá

Um homem de 38 anos apontado pela Polícia Civil do Amapá como especialista em furtos de veículos foi preso por agentes da Delegacia de Repressão a Roubo e Furto de Veículos (DRFV). Além do flagrante, os policiais cumpriram um mandado de prisão preventiva expedido durante as investigações. Segundo a delegada Katiúscia Pinheiro, o suspeito possui um longo histórico criminal e acumula diversos inquéritos relacionados a furtos de automóveis na capital amapaense. O caso mais recente envolve o furto de um Fiat Pálio Fire ocorrido no bairro do Muca, na zona sul de Macapá.

“Equipe está tentando localizar pelo menos uma parte do veículo. Ele não conta para quem vende”, comentou a delegada ao Portal SN.

As investigações apontam que o criminoso furtava os veículos para desmontá-los e comercializar as peças ou trocá-las por entorpecentes. Morador de Santana, ele escolhia principalmente carros mais antigos mesmo equipados com alarme.

“Segundo ele, é mais fácil”, acrescentou a delegada.

De acordo com a DRFV, os veículos mais visados por criminosos desse tipo costumam ser modelos populares, como HB20, Gol e Pálio, especialmente quando permanecem estacionados por longos períodos em vias públicas.

“Um conselho é que, se for possível, a pessoa não deixar fora da garagem só porque tem alarme”, alertou Katiúscia Pinheiro.

Os levantamentos da polícia indicam que o acusado desenvolveu um método próprio de atuação. Com base em análises de inteligência e imagens de câmeras de segurança, os investigadores identificaram um padrão repetitivo: ele agia durante a noite, violava fechaduras e levava veículos estacionados em ruas da cidade.

Atualmente recolhido ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), o suspeito responde a quatro inquéritos em andamento na DRFV por furtos de veículos praticados ao longo do último ano. Ele também possui três condenações definitivas, cujas penas unificadas somam cerca de 9 anos de prisão. Para a Polícia Civil, a prisão representa um importante golpe contra a cadeia criminosa ligada ao furto e à receptação de autopeças no estado.