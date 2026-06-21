Ladrão furta carro em menos de 1 minuto; comparsa que guardava veículos é preso

Mandado de prisão preventiva foi cumprido no bairro Muca após investigação apontar que imóvel servia como ponto de apoio para criminosos esconderem veículos furtados.

Compartilhamentos

Macapá (AP)

A Polícia Civil do Amapá prendeu um homem de 53 anos acusado de integrar a rede de apoio utilizada por criminosos para ocultar veículos furtados em Macapá. A prisão foi realizada pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubo e Furto de Veículos (DRFV), após investigações apontarem que o suspeito usava a própria residência, no bairro Muca, zona sul de Macapá, como depósito para os carros. Um dos vídeos que fazem parte do inquérito mostra um comparsa abrindo e levando o carro em menos de 1 minuto.

De acordo com a polícia, o investigado que guardava os carros os mantinha escondidos até que fossem revendidos ou destinados a outros integrantes da organização. Em um dos casos investigados, um carro vermelho foi encontrado ocultado na garagem da residência.

Durante as diligências, o suspeito admitiu ter recebido o veículo em troca de pagamento e afirmou saber que o automóvel tinha origem criminosa. Para os investigadores, a situação reforça a suspeita de que a prática era recorrente e fazia parte de uma estrutura organizada para dificultar a recuperação dos veículos pelas forças de segurança.

A delegada Katiúscia Pinheiro, titular da DRFV, destacou que a repressão aos chamados “apoios logísticos” é fundamental para enfraquecer a atuação dos grupos envolvidos em furtos de veículos.

“Nossas investigações demonstraram que o furto de veículos muitas vezes conta com uma estrutura de suporte que garante o esconderijo dos bens para dificultar a pronta recuperação pela polícia. A retirada de circulação de indivíduos que garantem essa guarda é essencial para asfixiar a logística criminosa e reduzir os índices desse tipo de delito na nossa capital”, afirmou.

Sem condenações, mas com muitas ações em curso

Embora seja considerado tecnicamente primário, o homem já responde a outros processos judiciais, incluindo ações relacionadas a furto e registros envolvendo violência doméstica. Segundo a representação apresentada pela polícia e acolhida pelo Judiciário, o histórico demonstra reiteração de condutas ilícitas e risco à ordem pública.

A Polícia Civil também reforçou o alerta para que a população evite adquirir produtos ou veículos sem comprovação de origem. Conforme a corporação, a receptação é um dos principais combustíveis para a prática de furtos e roubos. A legislação brasileira prevê pena de dois a seis anos de prisão, além de multa, para quem compra, recebe, transporta ou oculta bens de procedência criminosa.

A prisão ocorreu em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. Após os procedimentos de praxe, o investigado foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e localizar veículos que possam ter passado pela rede de ocultação desarticulada pela especializada.