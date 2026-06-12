‘Laranja’ tenta recuperar picape de líder de facção e é preso

Investigação aponta que ele emprestou dados para registrar veículo usado na blindagem de bens e ainda tentou recuperar o automóvel na Justiça

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Macapá (AP)

Um homem suspeito de atuar como “laranja” de uma organização criminosa investigada no Amapá foi preso nesta sexta-feira (12) no município de Ananindeua, na região metropolitana de Belém (PA). A prisão ocorreu durante a Operação Anteparo, realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), que inclui corporações como as polícias Federal, Civil e Militar.

Além da prisão preventiva, os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do investigado. Segundo a apuração, ele teria ajudado a principal liderança da facção, atualmente foragida, a esconder patrimônio para dificultar a ação das autoridades. O Portal SN apurou que o bem é uma picape S10 avaliada em mais de R$ 200 mil, que já tinha sido apreendida.

De acordo com a apuração, o suspeito teria cedido conscientemente seus dados pessoais para registrar em seu nome o veículo que, na verdade, pertenceria à liderança da organização. O automóvel era utilizado como forma de ocultar bens e evitar que fossem identificados ou apreendidos durante as investigações.

A situação se complicou ainda mais depois que o veículo foi apreendido pelas forças de segurança. Os investigadores afirmam que o homem tentou recuperar o carro na Justiça, apresentando-se como proprietário legítimo, o que pode caracterizar fraude processual.

A Operação Anteparo é um desdobramento da Operação Abadon, que investiga a atuação da organização criminosa e seu patrimônio oculto e prendeu mais de 40 envolvidos em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. O nome da nova fase faz referência justamente ao uso de terceiros, conhecidos popularmente como “laranjas”, para esconder a verdadeira propriedade de bens e ativos ligados a atividades criminosas.

As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos no esquema de blindagem patrimonial da facção.