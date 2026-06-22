Locomotiva atropela favoritismo maranhense e abre vantagem no mata-mata

Equipe amapaense vence em São Luís, pode perder por um gol em Santana e ainda assim avançar à terceira fase da Série D.

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

O Trem Desportivo Clube deu um passo importante rumo à terceira fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Após encerrar a fase de grupos na liderança do Grupo 5, a equipe amapaense foi até São Luís (MA), neste domingo (21), e derrotou o Sampaio Corrêa por 2 a 0 no Estádio Castelão, abrindo boa vantagem no confronto eliminatório.

O duelo começou com o time maranhense tentando impor seu ritmo diante da torcida. Com maior posse de bola e presença ofensiva, a “Bolívia Querida” criou as melhores oportunidades da primeira etapa, principalmente com o estreante Hitalo Sousa, que levou perigo em um cabeceio e em uma finalização que passou perto da meta adversária. No entanto, o Sampaio encontrou pela frente uma defesa sólida e um inspirado Victor Lube, que garantiu o empate sem gols antes do intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o Trem manteve a estratégia de explorar os contra-ataques e foi extremamente eficiente. Aos 17 minutos, Pedro Foguete avançou pela direita e encontrou Wanderson Gotinha na área. O meia acertou a trave na primeira tentativa, mas aproveitou o rebote para abrir o placar e colocar a Locomotiva em vantagem.

O gol abalou os donos da casa, que passaram a atacar de forma desorganizada. Mesmo pressionado, o Trem seguiu firme defensivamente e contou novamente com uma grande intervenção de Victor Lube em chute de Esquerdinha. Aos 37 minutos, a equipe amapaense liquidou a partida. Após uma ligação direta do goleiro, Wander venceu a disputa aérea e ajeitou para Aleilson, que finalizou para marcar o segundo gol.

Com o resultado, o representante do Amapá fica em situação confortável para o jogo de volta. A decisão da vaga acontece no próximo sábado (27), às 15h30, no Estádio Augusto Antunes, em Santana. O Trem poderá perder por até um gol de diferença que ainda assim garante a classificação. Já uma vitória do Sampaio Corrêa por dois gols leva a disputa para os pênaltis.