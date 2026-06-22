Macapá Verão 2026 terá Péricles, Samuel Rosa e Simone Mendes entre as atrações

De Macapá (AP)
A Prefeitura de Macapá anunciou oficialmente a programação do Macapá Verão 2026, que promete movimentar a capital amapaense durante todo o mês de julho com esporte, cultura, programação infantil, atrações religiosas e grandes shows nacionais.
O prefeito Pedro Da’Lua (União) destacou que o evento foi planejado para atender diferentes públicos e fortalecer o turismo, a economia e o lazer durante as férias de julho, consolidando o Macapá Verão como um dos maiores eventos culturais da capital.
Entre os destaques da programação estão três dos maiores nomes da música brasileira da atualidade. No dia 10 de julho, o cantor Péricles, um dos principais representantes do pagode nacional, sobe ao palco da Praça Jacy Barata Jucá para embalar o público com sucessos que marcaram gerações.
Já no dia 13 de julho, em celebração ao Dia Mundial do Rock, a capital recebe Samuel Rosa, cantor, compositor e ex-vocalista da banda Skank, responsável por clássicos que atravessam décadas e seguem conquistando fãs em todo o país.
A programação segue no dia 17 de julho com a apresentação de Simone Mendes, um dos maiores fenômenos da música sertaneja brasileira, reunindo sucessos que lideram as plataformas digitais e as paradas de rádio.
Além das atrações nacionais, o Macapá Verão contará com uma agenda diversificada ao longo do mês. A abertura acontece em 4 de julho, com corrida de 10 quilômetros e shows da Banda AR-15 e Carol Lyne, na Fazendinha. A programação inclui ainda o espetáculo infantil com 3 Palavrinhas, show gospel com Juliany Souza, apresentações de Fruto Sensual, Juh Marques, Matheus Fernandes, Dennis DJ, Wanderley Andrade e Filho do Piseiro, entre outras atrações.
PROGRAMAÇÃO
04 de julho
* Corrida de 10 km
* Banda AR-15
* Carol Lyne
📍 Fazendinha
05 de julho
* 3 Palavrinhas
📍 Praça Jacy Barata Jucá
10 de julho
* Péricles
📍 Praça Jacy Barata Jucá
13 de julho
* Samuel Rosa
📍 Praça Jacy Barata Jucá
17 de julho
* Simone Mendes
📍 Praça Jacy Barata Jucá
18 de julho
* Juliany Souza
📍 Praça Jacy Barata Jucá
19 de julho
* Fruto Sensual
📍 Fazendinha
24 de julho
* Juh Marques
* Matheus Fernandes
📍 Praça Jacy Barata Jucá
25 de julho
* Dennis DJ
📍 Praça Jacy Barata Jucá
26 de julho
* Show surpresa
* Final da Musa do Macapá Verão
* Wanderley Andrade
📍 Praça Jacy Barata Jucá
31 de julho
* Macapá Verão Folia
* Filho do Piseiro
📍 Orla de Macapá