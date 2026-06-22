Macapá Verão 2026 terá Péricles, Samuel Rosa e Simone Mendes entre as atrações

Além das atrações nacionais, Macapá Verão inclui atividades esportivas, programação infantil, shows locais e eventos culturais

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De Macapá (AP)

A Prefeitura de Macapá anunciou oficialmente a programação do Macapá Verão 2026, que promete movimentar a capital amapaense durante todo o mês de julho com esporte, cultura, programação infantil, atrações religiosas e grandes shows nacionais.

O prefeito Pedro Da’Lua (União) destacou que o evento foi planejado para atender diferentes públicos e fortalecer o turismo, a economia e o lazer durante as férias de julho, consolidando o Macapá Verão como um dos maiores eventos culturais da capital.

Entre os destaques da programação estão três dos maiores nomes da música brasileira da atualidade. No dia 10 de julho, o cantor Péricles, um dos principais representantes do pagode nacional, sobe ao palco da Praça Jacy Barata Jucá para embalar o público com sucessos que marcaram gerações.

Já no dia 13 de julho, em celebração ao Dia Mundial do Rock, a capital recebe Samuel Rosa, cantor, compositor e ex-vocalista da banda Skank, responsável por clássicos que atravessam décadas e seguem conquistando fãs em todo o país.

A programação segue no dia 17 de julho com a apresentação de Simone Mendes, um dos maiores fenômenos da música sertaneja brasileira, reunindo sucessos que lideram as plataformas digitais e as paradas de rádio.

Além das atrações nacionais, o Macapá Verão contará com uma agenda diversificada ao longo do mês. A abertura acontece em 4 de julho, com corrida de 10 quilômetros e shows da Banda AR-15 e Carol Lyne, na Fazendinha. A programação inclui ainda o espetáculo infantil com 3 Palavrinhas, show gospel com Juliany Souza, apresentações de Fruto Sensual, Juh Marques, Matheus Fernandes, Dennis DJ, Wanderley Andrade e Filho do Piseiro, entre outras atrações.

PROGRAMAÇÃO

04 de julho

* Corrida de 10 km

* Banda AR-15

* Carol Lyne

📍 Fazendinha

05 de julho

* 3 Palavrinhas

📍 Praça Jacy Barata Jucá

10 de julho

* Péricles

📍 Praça Jacy Barata Jucá

13 de julho

* Samuel Rosa

📍 Praça Jacy Barata Jucá

17 de julho

* Simone Mendes

📍 Praça Jacy Barata Jucá

18 de julho

* Juliany Souza

📍 Praça Jacy Barata Jucá

19 de julho

* Fruto Sensual

📍 Fazendinha

24 de julho

* Juh Marques

* Matheus Fernandes

📍 Praça Jacy Barata Jucá

25 de julho

* Dennis DJ

📍 Praça Jacy Barata Jucá

26 de julho

* Show surpresa

* Final da Musa do Macapá Verão

* Wanderley Andrade

📍 Praça Jacy Barata Jucá

31 de julho

* Macapá Verão Folia

* Filho do Piseiro

📍 Orla de Macapá