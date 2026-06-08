‘Magazine’ criado por juiz oferece roupas e dignidade a quem quer mudar de vida

Com ajuda de voluntários, Marconi Pimenta consegue roupas, calçados, itens de higiene e até documentos para ajudar no recomeço de quem quer mudar de vida

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Macapá (AP) – A vida de Jonilson não tem sido fácil nos últimos quatro anos, período em que está vivendo nas ruas de Macapá e lutando contra a dependência química. Desta vez, ele está determinando a dar uma virada. Na Coordenadoria de Justiça e Conciliação da Zona Norte, ele e dezenas de moradores em situação de rua estão encontrando o acolhimento do juiz Marconi Pimenta e de uma equipe de voluntários dispostos a ajudar. Todas as sextas-feiras, além de um café da manhã, eles são atendidos num magazine abastecido com roupas novas e usadas doadas junto com materiais de higiene pessoal. O café chega a ser distribuído para mais de 150 pessoas que, durante a semana, também podem conseguir documentos, como foi o caso de Jonilson, que não tinha nem a certidão de nascimento. Veja a reportagem completa no SNTV no Youtube e no site selesnafes.com.

Ficha técnica

Reportagem: Seles Nafes

Imagens: Caio Lucas Nunes da Silva

Edição: Antônio Batista Júnior