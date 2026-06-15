Mais de 44 mil famílias do Amapá podem perder o desconto na conta de energia

CEA Equatorial alerta que divergência entre titular da conta e cadastro social pode impedir acesso aos benefícios a partir de 2027

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Macapá (AP)

Mais de 44 mil famílias do Amapá precisam atualizar seus dados cadastrais para continuar aptas a receber benefícios na conta de energia elétrica. O alerta foi feito pela CEA Equatorial, que identificou 44.729 consumidores com necessidade de regularização. A principal exigência é que o titular da conta de energia seja o mesmo titular do Número de Identificação Social (NIS) ou um integrante da família registrado nos programas sociais do Governo Federal.

Segundo a distribuidora, a atualização é fundamental para garantir o acesso à Tarifa Social de Energia Elétrica e ao chamado Desconto Social. Caso as informações não sejam regularizadas dentro dos prazos estabelecidos, os consumidores poderão deixar de receber os benefícios a partir de 2027. A orientação é que os clientes verifiquem seus dados e realizem a atualização o quanto antes.

Atualmente, mais de 109 mil famílias no Amapá já são beneficiadas pela Tarifa Social, que garante gratuidade sobre os primeiros 80 quilowatts-hora (kWh) consumidos por mês para famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC), indígenas e quilombolas que atendam aos critérios do programa.

Apesar do avanço registrado nos últimos anos, a CEA Equatorial estima que mais de 82 mil famílias amapaenses ainda possuem perfil para receber a Tarifa Social, mas não estão cadastradas. De acordo com o gerente de relacionamento com o cliente do Grupo Equatorial, Jorgemiro Júnior, a compatibilidade entre os dados da conta de energia e os registros dos programas sociais é essencial para que os consumidores sejam identificados automaticamente pelo sistema.

A concessionária recomenda que os clientes mantenham seus dados sempre atualizados, especialmente em casos de mudança de endereço, alteração de renda, mudança de município ou composição familiar. A atualização pode ser feita nas agências e postos credenciados da CEA Equatorial ou pelo site da empresa. Em caso de dúvidas, os consumidores devem procurar os canais de atendimento para verificar o enquadramento e a permanência nos programas sociais.