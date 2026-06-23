Marinha ‘embarga’ jet ski de madeira e notifica criador a cumprir normas

Capitania dos Portos visitou o estaleiro do artesão Cristiano Gonçalves, e determinou a interrupção dos testes até a conclusão do processo

Compartilhamentos

Por PEDRO PESSOA, de Belém (PA)

A repercussão da moto aquática de madeira construída artesanalmente pelo pescador e carpinteiro Cristiano Gonçalves, em Abaetetuba, no nordeste do Pará, chegou à Marinha do Brasil. Após o projeto viralizar nas redes sociais e ganhar destaque na imprensa, representantes da Capitania dos Portos estiveram no estaleiro do artesão para fiscalizar a embarcação, orientar sobre a legislação e apresentar exigências para sua regularização.

A visita ocorreu nos últimos dias e foi divulgada pelo próprio Cristiano nas redes sociais. Segundo ele, os militares realizaram uma inspeção técnica, esclareceram dúvidas e solicitaram informações detalhadas sobre a construção da embarcação, desenvolvida a partir de uma canoa de madeira adaptada com sistemas de propulsão, direção, ventilação e escapamento.

Inspirada nos tradicionais jet skis, a embarcação utiliza um motor de 38 cavalos de potência e foi construída com técnicas da carpintaria naval amazônica. Durante a fiscalização, Cristiano explicou cada etapa do projeto e apresentou os componentes utilizados na montagem.

De acordo com o artesão, a abordagem teve caráter orientativo. No entanto, a Marinha informou que a moto aquática não poderá continuar sendo utilizada até que todo o processo de regularização seja concluído. Entre as exigências estão o registro da embarcação, o pagamento das taxas previstas e a obtenção da habilitação necessária para conduzir esse tipo de veículo aquático.

Outra determinação envolve a eventual comercialização do projeto. Cristiano revelou que tem recebido propostas de pessoas interessadas em adquirir a embarcação ou encomendar novos modelos. Porém, segundo as orientações recebidas, qualquer produção destinada à venda deverá contar com a assinatura e a responsabilidade técnica de um engenheiro habilitado.

Com isso, os testes da embarcação foram interrompidos temporariamente. A intenção do carpinteiro é cumprir todas as exigências e obter a documentação necessária para voltar a navegar dentro das normas de segurança estabelecidas pela autoridade marítima.

A moto aquática de madeira ganhou notoriedade pela criatividade e pelo acabamento. Apesar da aparência semelhante à de um jet ski convencional, toda a estrutura foi construída artesanalmente por Cristiano, que trabalha como pescador e aprendeu a arte da carpintaria naval com a própria família.

O sonho de construir uma moto aquática começou há mais de uma década. O primeiro protótipo utilizava até motor de automóvel e não chegou a funcionar como esperado. Depois de várias tentativas, pesquisas na internet e adaptações de peças de motocicletas, o artesão conseguiu desenvolver a versão atual, cuja construção levou quase um ano, conciliando o projeto com outros trabalhos.

Antes da interrupção dos testes, a embarcação chegou a ser experimentada pela reportagem. O desempenho surpreendeu pela velocidade e estabilidade, proporcionando uma experiência semelhante à de um jet ski tradicional, mas com um diferencial raro: ser totalmente construída em madeira por um artesão ribeirinho da Amazônia.

Agora, o futuro do projeto dependerá da regularização junto à Marinha e do cumprimento das exigências técnicas estabelecidas para esse tipo de embarcação.