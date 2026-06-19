Marinha esclarece mistério sobre barco naufragado em frente a Macapá

Equipe da Capitania dos Portos realizou inspeção no local e abriu procedimento para apurar as circunstâncias e possíveis responsabilidades pelo acidente

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

O mistério que intrigou os moradores de Macapá e viralizou nas redes sociais nos últimos dias finalmente foi esclarecido. A Capitania dos Portos do Amapá (CPAP) emitiu uma nota oficial detalhando o que aconteceu com a embarcação de dois pavimentos que amanheceu parcialmente submersa e tombada nas águas do Rio Amazonas, no trecho entre o bairro Araxá e o Canal das Pedrinhas. Ao contrário das especulações de um naufrágio fantasma ou clandestino, o caso tratou-se de um acidente durante uma manobra de reboque que deu errado.

Segundo a Marinha do Brasil, o incidente ocorreu enquanto uma embarcação principal — que ainda não foi oficialmente identificada — realizava o reboque do barco de dois pavimentos. A estrutura estava sendo transferida do Igarapé da Fortaleza com destino a um estaleiro localizado no bairro do Araxá.

Durante o trajeto, nas proximidades do Canal das Pedrinhas, a embarcação rebocada acabou entrando em uma área de remanso (onde a correnteza perde força ou muda de direção). Com a manobra, o barco tocou o fundo do rio, adernou (inclinou) e ficou parcialmente submerso, gerando a cena que chamou a atenção de quem passava pela orla.

A Capitania informou ainda que enviou uma equipe de Inspeção Naval ao local assim que tomou conhecimento do fato, na manhã de quarta-feira (17). O objetivo foi avaliar as condições da estrutura, checar os riscos para o meio ambiente e garantir que o tráfego de outros barcos na região não fosse prejudicado.

Ainda de acordo com o órgão, as informações coletadas na vistoria vão basear um procedimento administrativo interno para apurar as responsabilidades do acidente, conforme prevê a legislação vigente.

Até o momento, não há registro de feridos ou de vazamento de combustíveis no perímetro. A CPAP reiterou seu compromisso com a segurança da navegação e a salvaguarda da vida humana nos rios da região.