Mirante da Cachoeira de Santo Antônio entra na fase final e deve impulsionar turismo no Jari

Estrutura vistoriada pelo governador Clécio Luís contará com deck de contemplação, arquibancada e futuras passarelas para garantir acessibilidade aos visitantes

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Laranjal do Jari (AP)

O governador Clécio Luís vistoriou as obras do Mirante da Cachoeira de Santo Antônio, em Laranjal do Jari, no sul do Amapá, que já entraram na fase final de execução. A estrutura, construída pelo governo, integra a estratégia de fortalecimento do turismo regional e de valorização de um dos principais cartões-postais naturais do sul do estado. Durante a visita técnica, o governador acompanhou os serviços de acabamento, revisões das instalações e testes operacionais. Após a conclusão dessa etapa, os trabalhos serão concentrados na melhoria dos acessos ao local (trilhas), com o objetivo de garantir mais segurança e conforto para moradores e turistas.

Clécio anunciou que a próxima fase incluirá a construção de passarelas e uma ponte de acesso pela comunidade Santo Antônio, tornando o espaço acessível para pessoas com deficiência, idosos e crianças.

“Cachoeira de Santo Antônio, coisa mais linda, e agora tem o mirante para receber visitantes e turistas do mundo inteiro, para se impressionarem e se apaixonarem pelo nosso Amapá. Essa é uma região muito bonita, com vários saltos e quedas d’água, as cataratas, o spray, tudo preservado. Depois do mirante, agora vamos construir as passarelas e o acesso de ponte pela comunidade Santo Antônio, para ser acessível ao cadeirante, ao idoso, à criança, para que todos cheguem aqui com segurança e possam contemplar a beleza do Jari”, afirmou Clécio.

O mirante foi projetado com um deck de contemplação e uma pequena arquibancada que poderá ser utilizada por guias turísticos durante visitas ao local.

“A deslumbrante Cachoeira de Santo Antônio é um verdadeiro tesouro de Laranjal do Jari. Um lugar que encanta pela sua beleza, fortalece o nosso turismo e nos enche de orgulho da terra que temos. Que possamos continuar valorizando, preservando e mostrando ao mundo as riquezas naturais do nosso município”, descreveu o prefeito de Laranjal do Jari, Teddy Marcel (União).