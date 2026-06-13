Morador desaparecido há 3 meses é encontrado morto; polícia investiga venda do celular por amigo

Osvaldy Sena Silva saiu de casa para "passarinhar" e só foi localizado sem vida após meses de investigação

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Após mais de três meses de buscas e investigações, a Polícia Civil do Amapá localizou o corpo de um morador de Macapá que estava desaparecido desde o dia 9 de março. O cadáver foi encontrado na última quinta-feira (11), em uma área de mata nas proximidades do município de Porto Grande, a cerca de 100 quilômetros de Macapá.

O desaparecimento de Osvaldy Sena Silva foi comunicado à polícia no dia 12 de março, quando a companheira dele procurou a Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) para registrar a ocorrência. Segundo o relato, Osvaldy saiu de casa durante a madrugada em um veículo desconhecido para participar de uma atividade conhecida como “passarinhar”, levando consigo um curió considerado de alto valor.

Diante das circunstâncias, o Núcleo de Pessoas Desaparecidas da DHPP iniciou imediatamente as diligências para localizar o paradeiro da vítima. Após meses de investigação, os policiais conseguiram chegar até o local onde o corpo estava jogado em meio à floresta.

De acordo com o delegado José Mário Carneiro, um dos homens que estava com Osvaldy no dia do desaparecimento apresentou uma versão que levanta ainda mais questionamentos. Ele afirmou que a vítima teria sofrido uma descarga elétrica após encostar em um fio de energia, morrendo no local.

No entanto, a conduta do suposto amigo passou a ser investigada pela polícia. Segundo as apurações, ele não comunicou o fato às autoridades nem aos familiares da vítima. Além disso, teria se apropriado do celular de Osvaldy e vendido o aparelho por apenas R$ 120.

A Polícia Civil não descarta nenhuma hipótese. Embora exista a possibilidade de morte acidental, os investigadores também trabalham com a suspeita de homicídio.

“Este é um trabalho complexo do Núcleo de Pessoas Desaparecidas. Infelizmente a vítima foi encontrada morta, mas a Polícia continua sua investigação a fim de esclarecer os fatos. Pode se tratar de um acidente, mas também pode ter ocorrido um homicídio”, destacou o delegado José Mário Carneiro.

A DHPP pede a colaboração da população. Informações que possam ajudar no esclarecimento do caso podem ser repassadas de forma anônima pelo disque-denúncia da especializada, no número (96) 99170-4302, ou em qualquer unidade policial