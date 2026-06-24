Moradores de Belém, Macapá e Manaus relatam tremores após terremoto na Venezuela

Terremoto de magnitude 7,1 no norte venezuelano provocou relatos de balanço em prédios das três capitais; até o momento, não há registro de danos ou feridos

Compartilhamentos

Por PEDRO PESSOA, de Belém (PA)

Moradores de prédios em Belém, Macapá e Manaus relataram ter sentido tremores na noite desta quarta-feira (24), após um forte terremoto de magnitude 7,1 atingir a região norte da Venezuela. O abalo sísmico teve epicentro próximo à cidade de Morón, no estado de Carabobo, a cerca de 170 quilômetros de Caracas, segundo informações preliminares do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Na capital paraense, moradores de edifícios localizados nos bairros Umarizal, Cremação e Batista Campos afirmaram ter percebido o balanço das estruturas por volta das 19h20. Em Macapá e Manaus, relatos semelhantes também passaram a circular nas redes sociais, principalmente entre pessoas que estavam em apartamentos ou edifícios mais altos.

Assustadas, muitas pessoas deixaram os apartamentos e desceram para áreas abertas dos condomínios. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram grupos de moradores reunidos nas ruas enquanto aguardavam informações sobre o que havia acontecido.

Especialistas explicam que, embora o epicentro esteja a milhares de quilômetros das capitais amazônicas, ondas sísmicas geradas por terremotos de grande magnitude podem se propagar por longas distâncias e ser percebidas principalmente em edifícios altos, onde o movimento costuma ser mais perceptível. Casos semelhantes já foram registrados em Belém, como em 2018, quando um terremoto na costa da Venezuela também provocou a evacuação de prédios em bairros como Umarizal, Batista Campos e Cremação.

Até o momento, não há registro de danos estruturais ou de pessoas feridas em Belém, Macapá ou Manaus. As autoridades acompanham a situação e orientam que qualquer ocorrência relacionada a rachaduras ou anormalidades em edificações seja comunicada aos órgãos de Defesa Civil.