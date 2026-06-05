Moradores transformam área de ressaca em palco da Copa: ‘a gente espera 4 anos’

Mel, uma das coordenadoras do movimento: voluntários e moradores da Travessa G fizeram pinturas, murais e decoração temática para celebrar a chegada do Mundial de 2026

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Longe das avenidas mais movimentadas de Macapá e dos grandes investimentos em decoração urbana, moradores da Travessa G, no bairro do Muca, decidiram mostrar que a paixão pela Seleção Brasileira continua viva. Em uma área marcada por passarelas de madeira e casas construídas sobre a ressaca, a comunidade se mobilizou para transformar o local em um cenário inspirado na Copa do Mundo de 2026. Ao longo da via, bandeirinhas, pinturas, grafites e murais começaram a ocupar espaços antes dominados pela paisagem cotidiana da comunidade. As cores verde, amarelo, azul e branco passaram a fazer parte do ambiente, atraindo a atenção de quem circula pelo bairro.

A iniciativa é conduzida por um grupo de moradores liderado por Mel Cavalcante, que coordena mais de vinte voluntários. Segundo ela, o trabalho começou ainda em maio e enfrentou desafios que quase interromperam o projeto.

“A gente está aqui desde o dia 20 decorando a nossa rua. Tivemos algumas situações que poderiam fazer a gente desistir, mas acabaram fortalecendo ainda mais a nossa vontade”, conta.

A falta de recursos e as fortes chuvas típicas da região chegaram a comprometer parte da decoração. Mesmo assim, a comunidade decidiu recomeçar e seguir em frente.

“A gente não tinha muita condição financeira. Foi preciso pedir um pouquinho de cada um. Conseguimos alguns patrocinadores, mas teve um problema com uma tinta que não era adequada. A chuva lavou tudo e tivemos que refazer o trabalho. Mesmo assim, continuamos na luta diária”, relembra.

Para os moradores, a decoração representa mais do que a expectativa pela Copa. A mobilização reforça um espírito comunitário que já se manifesta em outras ações sociais realizadas ao longo do ano.

“Aqui a gente faz ações para o Dia das Crianças, Páscoa, realiza bingos beneficentes para ajudar famílias. Somos muito unidos e gostamos de celebrar cada momento juntos.”

Com a proximidade do Mundial, a comunidade viu a oportunidade de resgatar uma tradição que marcou gerações de brasileiros.

“A gente espera quatro anos por esse momento. A Copa sempre foi uma festa para nós. Quando surgiu a oportunidade de participar de concursos de rua decorada, pensamos: por que não unir tudo isso e fazer algo bonito para a comunidade?”, diz Mel.

E a confiança no desempenho da Seleção é grande.

“Com certeza esse ano o hexa vem”, afirma, sorrindo.

Mais do que enfeitar uma rua, os moradores da Travessa G encontraram uma forma de fortalecer os laços comunitários e mostrar que, mesmo diante das dificuldades, é possível construir beleza, pertencimento e esperança. No Muca, a Copa já entrou em campo.