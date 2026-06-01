Morre 4ª vítima de atropelamento de torcedores em Belém

Jovem de 20 anos estava internado em estado grave desde o acidente; número de mortos sobe para quatro e duas vítimas permanecem hospitalizadas

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Por PEDRO PESSOA, de Belém

Subiu para quatro o número de mortos no atropelamento que atingiu um grupo de torcedores neste fim de semana, em Belém. Nesta segunda-feira (1º), morreu Davi Souza Conceição, de 20 anos, que estava internado em estado grave no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua.

O caso ocorreu na Avenida Augusto Montenegro, uma das principais vias da capital paraense. Segundo a Polícia Civil, um carro conduzido por Pablo Henrique Farias da Silva, torcedor do Paysandu, atingiu várias pessoas que estavam em motocicletas. As vítimas seriam integrantes de uma torcida organizada do Clube do Remo.

Três torcedores morreram ainda nas primeiras horas após o atropelamento. Elder Martins Santos e Ruan Garcia Batista não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Já Jonatan Mateus Maciel chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Davi permaneceu internado por três dias, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. Outras duas vítimas seguem hospitalizadas. O estado de saúde delas não foi divulgado.

De acordo com as investigações, o atropelamento ocorreu após uma perseguição registrada na via. O caso aconteceu poucas horas depois da conquista da Copa Norte pelo Paysandu, em Manaus.

A Polícia Civil informou que o motorista foi submetido ao teste do bafômetro e teria apresentado sinais de embriaguez. Ele foi preso em flagrante e autuado por homicídio culposo no trânsito e lesão corporal dolosa.

Apesar da prisão, o Tribunal de Justiça do Pará concedeu liberdade provisória ao investigado no domingo (31), mediante pagamento de fiança de R$ 81.050, além da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e da imposição de outras medidas cautelares.

Segundo a decisão judicial, a prisão preventiva não foi decretada porque a autuação policial foi feita por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A Polícia Civil continua investigando as circunstâncias do caso.