Morre a mulher baleada por ex-prefeito durante reunião de divórcio

Por PEDRO PESSOA, de Belém (PA)

Uma reunião que deveria encerrar oficialmente um relacionamento terminou em violência, na tarde de quarta-feira (3), em Ourilândia do Norte, no sudeste do Pará. O vereador e ex-prefeito do município, Romildo Veloso e Silva, atirou contra a esposa durante um encontro para discutir o divórcio. Ele foi encontrado morto logo após os disparos e ela resistiu até esta quinta-feira (4).

A vítima, Ilcicléia Alves Veloso, foi atingida na cabeça e foi internada em estado gravíssimo no Hospital Regional da PA-279. De acordo com informações divulgadas nesta quinta, ela apresentou piora no quadro clínico e evoluiu para um estado de coma profundo, vindo a falecer hoje a tarde.

Segundo as investigações, o ex-casal estava reunido em um escritório de advocacia para tratar da separação e da partilha de bens. Eles estavam separados havia cerca de três meses.

Testemunhas relataram à Polícia Militar que Romildo pediu para conversar a sós com a ex-esposa. Pouco tempo depois, disparos de arma de fogo foram ouvidos dentro do escritório.

Quando os policiais chegaram ao local, encontraram Ilcicléia ainda com sinais vitais, sentada em uma cadeira e ferida. Ela foi socorrida inicialmente ao hospital municipal e, devido à gravidade, transferida para a unidade regional.

Romildo Veloso foi encontrado morto no banheiro do imóvel. Um revólver foi localizado ao lado do corpo e recolhido para perícia.

A principal linha de investigação indica que o vereador não aceitava o fim do relacionamento. A Polícia Civil segue apurando as circunstâncias do caso.