Morte de cão após ataque a adolescente termina com tutor preso no interior do Amapá

Policiais apuram se substância aplicada no animal teve relação com a morte

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

A morte de um cão da raça Chow-Chow terminou com o tutor preso em flagrante na noite desta segunda-feira (29), no município de Porto Grande, interior do Amapá. O homem, de 45 anos, é investigado pelo crime de maus-tratos a animal com resultado de morte.

O caso começou após o Corpo de Bombeiros ser acionado para conter o cachorro, que havia atacado um adolescente, filho do próprio tutor. Durante o atendimento da ocorrência, testemunhas relataram que o proprietário afirmava repetidamente que não ficaria mais com o animal e que iria providenciar o seu sacrifício.

Pouco tempo depois, equipes da Polícia Civil chegaram ao imóvel e encontraram o cão já sem vida, caído no quintal da residência. Com base nas informações levantadas no local e nos primeiros elementos da investigação, os policiais deram voz de prisão ao tutor, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Porto Grande, onde foi autuado em flagrante.

De acordo com o delegado Felipe Rodrigues, as investigações apontam que, antes da morte do animal, uma pessoa próxima da família teria aplicado uma medicação no cachorro, informando que se tratava de um sedativo. A polícia agora trabalha para esclarecer se a substância teve relação com a morte do cão e identificar a participação de todos os envolvidos.

As investigações continuam, e a Polícia Civil informou que qualquer conduta que configure maus-tratos contra animais será rigorosamente apurada, com a responsabilização criminal dos autores, conforme prevê a legislação brasileira.