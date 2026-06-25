Motorista perde controle em curva e veículo capota em Tartarugalzinho

PRF atendeu a ocorrência no município que fica a 228 km de Macapá

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Por JONHWENE SILVA

Uma caminhonete saiu da pista e capotou no início da tarde desta quinta-feira (25), na BR-156, em Tartarugalzinho, a cerca de 228 km de Macapá. As informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), dão conta de que uma Toyota Hilux branca, acabou parando dentro de um pequeno lago às margens da rodovia, chamando a atenção de quem passava pelo local.

Segundo as informações apuradas, a motorista que não teve o nome divulgado, perdeu o controle do carro ao fazer uma curva. O veículo chegou a invadir a pista contrária e na tentativa de voltar ao trajeto, acabou capotando. Apesar do acidente, a estrada estava em boas condições e não havia chuva no momento.

A condutora teve apenas um ferimento leve na testa e foi atendida por uma ambulância do município. Ela foi submetida ao teste do etilômetro, atestando negativo para o consumo de álcool.