Motorista que passou 5 vezes por cima de vidraceiro diz que não o viu debaixo do carro

A Polícia Civil aponta divergências entre o depoimento do investigado e o que foi captado pelas câmeras de monitoramento do local

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Já está preso o motorista David Fredson Pantaleão Ferreira, apontado como o autor do violento atropelamento mecânico que atingiu o vidraceiro Bruno Abrao Pereira Andrade, de 39 anos, na zona norte de Macapá. O acusado de 40 anos apresentou-se no início da noite de terça-feira (16) à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), logo após ter o mandado de prisão temporária expedido pela juíza Lívia Simone Oliveira de Freitas Cardoso, da Vara do Tribunal do Júri de Macapá.

A ordem de prisão atende ao pedido da Polícia Civil do Amapá, que agiu estrategicamente diante do risco de evasão do investigado. David, que havia prestado depoimento na segunda-feira (15) e sido liberado por falta de flagrante ou mandado ativo, foi entregue ao delegado titular José Mário por seus advogados de defesa, Ney Pantaleão e Bruno Lamarão, após uma articulação entre as partes.

“A gente estava acreditando que ele poderia fugir, e aí como não tínhamos encontrado ele para fazer o flagrante, solicitamos a prisão temporária. Mas, depois da prisão temporária, conversamos com o seu advogado, ele se apresentou, e aí cumprimos o mandado de prisão”, explicou o delegado José Mário.

Durante o novo interrogatório conduzido na DHPP, a polícia também avaliou o histórico do condutor. Segundo as investigações, esta não é a primeira vez que o acusado se envolve em crimes violentos contra a vida.

“Ele já respondeu por uma tentativa [de homicídio] antes, então esse homem é reincidente. Mas foi há algum tempo já esse crime, e teve essa situação agora”, pontuou a autoridade policial.

Em sua defesa sobre o caso atual, David declarou que a ação no posto de combustíveis não foi intencional, mas sim uma tentativa desesperada de deixar o local após um desentendimento banal iniciado dentro da loja de conveniência.

“Ele mencionou que entrou no carro para fugir, que achava que as duas vítimas estavam armadas. Aí acelerou, não viu que os tinha atingido e achava que o carro não estava saindo porque o pessoal estava segurando. Disse que não sabia que a vítima estava debaixo do carro”, comentou o delegado.

A versão apresentada pelo acusado, contudo, confronta diretamente as imagens das câmeras de monitoramento do estabelecimento. O registro audiovisual capta o momento em que o veículo Chevrolet Prisma branco avança contra o trabalhador, dá marcha ré e repete a manobra por cinco vezes consecutivas antes de fugir sem prestar socorro.

O caso é investigado formalmente sob a tipificação de tentativa de homicídio qualificado. O motorista passou a noite detido e encontra-se custodiado no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp).

De acordo com o cronograma policial, David Fredson Pantaleão Ferreira será apresentado no período da tarde desta quarta-feira (17) para a realização da audiência de custódia. O procedimento serve para cumprir os trâmites formais da execução do mandado judiciário e, logo em seguida, o preso deverá ser encaminhado ainda hoje para o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

Vítima

Enquanto o inquérito avança no campo policial, Bruno Abrao Pereira Andrade continua lutando pela vida. O vidraceiro permanece internado em quadro considerado delicado e de alta complexidade no Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima (HCAL).

Pai de duas meninas e principal provedor do lar, o trabalhador sofreu fraturas graves no fêmur, braço, ombro e em duas costelas, além de sofrer uma severa lesão na coluna vertebral e múltiplas escoriações. De acordo com informações de familiares, Bruno já foi submetido a múltiplos procedimentos cirúrgicos e continua recebendo acompanhamento médico intensivo sob efeito de fortes analgésicos.

Relembre o Caso

O crime aconteceu na noite da última sexta-feira (12), motivado por uma discussão por preferência de atendimento na fila de uma loja de conveniência no bairro Brasil Novo, na zona norte da capital. O motorista do veículo, que segundo testemunhas aparentava sinais de embriaguez, desentendeu-se com o vidraceiro Bruno Abrao e um amigo.

Na segunda-feira (15), familiares e amigos realizaram um protesto pacífico em frente ao Ciosp do Macapaba pedindo celeridade no processo e justiça. A esposa da vítima, Lidiane Favacho, externou o desespero da família:

“A nossa vida está de perna pro ar. O Bruno era o meu chão, resolvia tudo, executava o trabalho dele… Eu estou desesperada”, disse.