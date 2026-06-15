Mucajá ganha nova pintura e centro comunitário revitalizado

Intervenções fazem parte do mutirão da Prefeitura e incluem melhorias na infraestrutura e valorização dos espaços coletivos do conjunto

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De Macapá (AP)

A Prefeitura de Macapá entregou neste fim de semana a obra de pintura do Conjunto Habitacional Mucajá e a revitalização do centro comunitário do residencial, na Zona Sul da capital. As melhorias fazem parte do mutirão “Prefeitura Presente, Cuidando de Todos”, que reúne serviços de infraestrutura, limpeza, iluminação e ações sociais nos conjuntos habitacionais da cidade.

A pintura dos blocos havia sido anunciada em abril deste ano, após a assinatura da ordem de serviço pelo prefeito Pedro DaLua (União). A iniciativa buscou recuperar a aparência do residencial e valorizar os espaços compartilhados pelos moradores.

Além da nova pintura, o centro comunitário passou por revitalização e foi entregue à população. O espaço é utilizado para reuniões, atividades sociais e ações voltadas à convivência entre os moradores do conjunto.

Segundo a prefeitura, parte dos serviços foi executada com a participação de trabalhadores da própria comunidade, gerando oportunidades de renda e fortalecendo o envolvimento dos moradores nas melhorias realizadas no residencial.

A programação também foi marcada pela apresentação das primeiras placas solares do projeto LuzBaixa Mucajá, iniciativa viabilizada por meio de articulação do deputado federal Acácio Favacho (MDB). O projeto busca reduzir os custos com energia elétrica das famílias do residencial por meio da geração de energia solar.

“Estamos devolvendo ao Mucajá um ambiente mais bonito, acolhedor e digno para as famílias que vivem aqui. Essa revitalização representa respeito à história desse habitacional e às pessoas que construíram suas vidas neste espaço. Nosso compromisso é continuar investindo nas comunidades e promovendo melhorias que façam diferença no dia a dia da população”, afirmou o prefeito., afirmou o prefeito Pedro DaLua.