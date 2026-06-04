Mulher e filhos que viviam em cárcere há 15 anos são libertados após confronto com marido

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Uma operação tática realizada pelas forças de segurança do Amapá, nesta quinta-feira (4), resultou na libertação de uma mulher de 31 anos e seus dois filhos, de 4 e 15 anos, que viviam em condições desumanas. A ação ocorreu na região ribeirinha do Rio Fugido, área de difícil acesso na zona rural de Macapá. O agressor, identificado como Vailson Pinheiro de Carvalho, de 34 anos, morreu após reagir à abordagem e entrar em confronto com o Grupo Tático Aéreo (GTA).

A operação foi coordenada pela Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp). Devido às dificuldades de acesso, as equipes utilizaram embarcações e o apoio da aeronave Gavião 01. A estratégia levou em consideração a variação da maré para garantir o elemento surpresa, diante da periculosidade do suspeito.

Segundo as forças de segurança, ao perceber a presença policial, Vailson atentou contra a vida dos agentes. No revide, ele foi atingido e não resistiu. Com o suspeito, foi apreendida uma espingarda calibre 12 e munições.

Cárcere

O relato das vítimas aponta um histórico de violência prolongada. A mulher era mantida em cárcere privado há cerca de 15 anos, período em que sofreu agressões com fios elétricos e golpes de terçado.

“Ela confidenciou que apanhava muito. Em um dos episódios, quando estava grávida, ele a ameaçou tirar a criança com uma motosserra”, afirmou o capitão Bryan Fonseca, do GTA.

As marcas da violência eram visíveis, com cortes profundos nos braços e pernas. Segundo a vítima, as agressões aconteciam com frequência, muitas vezes por motivos banais, como insatisfação com o jantar ou sob efeito de álcool. A filha de 15 anos também confirmou as torturas físicas e psicológicas.

O caso veio à tona após a mulher buscar atendimento médico na comunidade de Carapanatuba há cerca de duas semanas. Profissionais de saúde identificaram lesões graves e acionaram as autoridades. O histórico do agressor já incluía episódios anteriores de violência: três filhos do casal haviam sido retirados da guarda pela Justiça no Pará.

Após o resgate, a mulher e as crianças foram transportadas de helicóptero para a zona urbana de Macapá. Elas foram encaminhadas à Casa da Mulher Brasileira, onde recebem atendimento da Rede de Atendimento à Mulher (RAM), com suporte psicológico, médico e abrigo sigiloso. A Sejusp trabalha agora para localizar familiares das vítimas no Pará.

Operação Mulher Segura

A ação faz parte da Operação Mulher Segura, lançada em sua segunda edição no dia 1º de junho. A iniciativa é coordenada nacionalmente pelo Ministério da Justiça e executada no Amapá de forma integrada.

O capitão Bryan Fonseca reforçou a importância das denúncias para combater esse tipo de crime.

“A população via essa senhora constantemente cortada, mas não denunciava por medo. Ele ameaçava matar a família toda se a polícia fosse chamada. A Segurança Pública está atenta: tolerância zero a qualquer tipo de agressão contra as mulheres”, pontuou.

As ações da operação seguem em todo o estado até o dia 31 de dezembro.

Canais de denúncia