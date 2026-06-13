Mulher é presa em Macapá com R$ 12 mil e drogas na pia de casa

A ação foi desencadeada após denúncia de intensa movimentação de usuários no imóvel

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Uma denúncia anônima sobre intensa movimentação de usuários de drogas resultou na prisão em flagrante de Keila Suany Tenorio Pelaes, na tarde da última sexta-feira (12), no bairro Perpétuo Socorro, zona central de Macapá. A ação foi realizada por equipes do Grupo Tático Aéreo (GTA) em conjunto com o CIOP e a PATAMO, no âmbito da Operação Protetor.

De acordo com o relatório policial, os agentes se deslocaram até a Rua Rio Purús para averiguar a denúncia de tráfico de entorpecentes na residência. Ao se aproximarem do endereço, os policiais avistaram a suspeita na porta do imóvel.

Durante a abordagem inicial, mesmo do lado de fora da casa, um dos integrantes da equipe conseguiu visualizar, sobre a pia da cozinha, diversas porções de substâncias semelhantes a maconha e cocaína já embaladas e prontas para a venda.

Ao ser questionada se havia mais materiais ilícitos no local, a moradora permaneceu em silêncio. Diante da evidência do crime, os policiais iniciaram uma busca minuciosa no interior da residência. Dentro de uma bolsa preta, a equipe localizou a quantia em espécie de R$ 12.190,00 (doze mil cento e noventa reais), além de porções adicionais de entorpecentes.

Dando continuidade à vistoria na área da cozinha, foram encontrados sobre a pia e no interior de um armário uma balança de precisão branca, utilizada para a pesagem das substâncias, e dois pacotes contendo sacos plásticos de tamanho pequeno, específicos para o acondicionamento e comercialização das drogas. Dois aparelhos celulares também foram apreendidos com a infratora.

Diante do flagrante, Keila Suany recebeu voz de prisão. Todo o material entorpecente, o dinheiro vivo, os eletrônicos e os documentos da acusada foram apreendidos e apresentados no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (CIOSP) do bairro Pacoval, onde foram realizados os procedimentos formais de polícia judiciária.

Segundo os agentes que efetuaram a condução, não houve a necessidade do uso de algemas, e a presa foi entregue à equipe de plantão da Polícia Civil em condições físicas normais para as providências cabíveis.