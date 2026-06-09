Mulher é presa na BR-156 transportando drogas para área de garimpo

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)
Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (8), durante uma abordagem da Polícia Militar na BR-156, nas proximidades do município de Calçoene, no norte do Amapá. A prisão ocorreu após policiais da 3ª Companhia do 12º Batalhão receberem uma denúncia anônima informando que um veículo havia saído de Macapá transportando uma quantidade significativa de entorpecentes.
Com as características do automóvel em mãos, os militares montaram uma barreira na rodovia e passaram a monitorar a movimentação. Por volta das 20h, o veículo suspeito foi localizado e interceptado.
Durante a revista, os policiais encontraram na bagagem de uma das passageiras porções de maconha, crack e cocaína. Segundo o capitão Johanson, a mulher seguia para a comunidade garimpeira de Lourenço, em Calçoene.
Diante do flagrante, a suspeita recebeu voz de prisão e foi encaminhada à delegacia da Polícia Civil, onde foram adotados os procedimentos legais. As drogas foram apreendidas e passarão por perícia.