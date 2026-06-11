Mulher que viralizou espancando vítimas a mando de facção é presa em Macapá

Criminosa foi capturada no Conjunto Macapaba 2. Ela participa o chamado “tribunal do crime” de organização

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Uma mulher apontada como integrante de uma facção criminosa e responsável por aplicar violentas punições conhecidas como “disciplinas” foi presa pela equipe da Patamo nesta quarta-feira (10), durante a Operação Fronteira Brasil, em Macapá.

A captura ocorreu no residencial Macapaba 2, na zona norte da capital, após informações levantadas pelo serviço de inteligência da Polícia Militar. Durante a abordagem, os policiais confirmaram a existência de um mandado de prisão em aberto contra a suspeita, que foi encaminhada ao Ciosp para os procedimentos legais.

De acordo com as investigações, a mulher exercia papel de destaque dentro da organização criminosa, atuando não apenas no tráfico de drogas, mas também na execução de punições impostas pelo chamado “Tribunal do Crime”. Essas práticas incluem espancamentos, torturas, mutilações e até assassinatos de pessoas acusadas de descumprir regras da facção.

A presa ganhou notoriedade após ser identificada em um vídeo gravado em 2025, no qual aparece usando tornozeleira eletrônica enquanto participa do espancamento de duas mulheres com pedaços de madeira na área externa do residencial Macapaba. As imagens, que circularam amplamente nas redes sociais, chocaram pela brutalidade das agressões e ajudaram a reforçar o monitoramento das forças de segurança sobre os envolvidos.

Segundo a Polícia Militar, a prisão representa mais um golpe contra integrantes de facções que atuam na capital e utilizam a violência extrema para impor medo e controle sobre comunidades.