‘Mutante’ é procurado por homicídio na guerra de facções em Macapá

Investigação da Polícia Civil aponta que o crime ocorrido em 2025 na zona norte de Macapá foi motivado após vítima mudar de organização criminosa

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

A Polícia Civil do Amapá indiciou nesta quinta-feira (25), Leandro Brazão Marques, conhecido como “Mutante”, pelo homicídio qualificado de Niedison de Oliveira Serra, de 21 anos. O crime, que ocorreu no Bairro Infraero I, em Macapá, é apontado pelas investigações como mais um capítulo da violenta disputa territorial entre facções criminosas que atuam no estado. O relatório final foi assinado pelo delegado José Mário Carneiro, da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

​De acordo com o inquérito policial, o crime aconteceu na noite de 10 de abril de 2025. A vítima participava de uma partida de futebol no “Campo do Lalau” quando se afastou brevemente do grupo para ir a um comércio próximo. Foi nesse momento que “Mutante” teria se aproximado em uma motocicleta e efetuado os disparos.

​Niedison foi atingido inicialmente pelas costas. Mesmo gravemente ferido no pulmão e no coração, ele ainda tentou correr por cerca de 26 metros na pista asfáltica, deixando um rastro de sangue, mas acabou tombando na Rua 1º de Janeiro. O atirador, que estava com uma mulher na garupa da moto, fugiu em direção à área de ressaca conhecida como “Matinha”.

​As investigações da DHPP revelaram que a motivação do assassinato está diretamente ligada à rivalidade entre o Comando Vermelho (CV) e a facção criminosa Família Terror Amapá (FTA).

​A vítima planejava mudar de organização criminosa e passar pro lado da facção rival. Ao descobrirem os planos, integrantes do CV, facção à qual “Mutante” é vinculado, armaram uma emboscada para eliminar Niedison e afirmar o domínio territorial na região.

​Durante o curso das investigações, a polícia chegou a identificar a mulher que acompanhava o autor do crime no momento do ataque. No entanto, diante da fragilidade de provas que a vinculassem ao homicídio, o delegado José Mário Carneiro optou por não indiciá-la.

​Já em relação a Leandro Brazão Marques, as autoridades consideram que há provas testemunhais robustas sobre a autoria.

“Mutante” foi formalmente indiciado por homicídio qualificado pela emboscada e por atuação em organização criminosa com emprego de arma de fogo. Um mandado de prisão temporária está aberto contra Leandro Brazão Marques, mas atualmente ele está foragido da Justiça. As residências ligadas ao foragido foram alvo de buscas em uma operação da DHHP, mas encontravam-se abandonadas.