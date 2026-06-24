No Amapá, quase metade dos crimes contra idosos acontecem no ambiente familiar

Levantamento no âmbito da Operação Virtude aponta que mais de 5 mil ocorrências foram registradas em 2025. Dessas, mais de 2 mil foram causadas por pessoas próximas

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De Macapá (AP)

O ambiente doméstico e a convivência familiar têm se mostrado os cenários mais perigosos para a população idosa no Amapá. É o que apontam dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, que registraram 5.288 ocorrências de violência e abusos em 2025. Desses, um total de 2.080 casos ocorreram dentro da própria casa das vítimas.



O panorama motivou a intensificação das ações da Operação Virtude pela Segurança Pública do Amapá. A força-tarefa, voltada ao enfrentamento desse tipo de crime, conta com registros de ocorrências, palestras educativas e prisões, quando comprovados atentados.





Os números acendem o alerta principalmente para os crimes patrimoniais, que são a grande maioria dos registros. O estelionato aparece no topo da lista das denúncias no Amapá, somando 1.271 casos, seguido de perto pelo crime de furto, com 1.207 registros.

A lista de naturezas criminais que mais vitimizam os idosos amapaenses no dia a dia também inclui ameaças (689), casos de injúria (326), apropriação indébita (230), danos materiais (214) e roubos (197). Além das residências, as vias públicas aparecem como o segundo local com maior incidência de crimes, concentrando 1.364 ocorrências no mesmo período.



Segundo a delegada de Polícia Civil, Livia Pontes, o fato de grande parte dos abusos e da exploração financeira ocorrer dentro dos lares exige uma atenção redobrada de vizinhos e pessoas próximas para identificar os sinais de maus-tratos e formalizar as denúncias, já que muitas vítimas têm dificuldade de buscar socorro sozinhas.



“Esse é um crime que, em sua maioria, ocorre dentro dos lares. Então precisamos estar atentos aos sinais e denunciar. Se você sabe de casos, já presenciou ou tem suspeita de algo, denuncie!”, enfatizou a delegada.





O monitoramento do Sinesp também destrinchou o perfil de quem mais sofre com a violência no Amapá. Ao contrário do que se costuma imaginar, os homens representam a maior parte das vítimas no estado, com 3.178 registros, enquanto as mulheres somam 2.234 casos. Em relação à idade, a faixa etária mais atingida pelos criminosos é a de pessoas entre 60 e 64 anos, que concentrou 2.124 vítimas, seguida pelo grupo de idosos entre 65 e 69 anos, com 1.536 ocorrências.

A mobilização da Operação Virtude é coordenada localmente pela Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e reúne forças policiais e órgãos de assistência social e saúde para apurar as denúncias. Qualquer suspeita ou flagrante de abuso pode ser comunicado anonimamente por meio do Disque 100, ou diretamente pelo 190.