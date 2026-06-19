NAS COMUNIDADES

No Mucajá, deputado estreia gabinete itinerante e avança com energia solar

19, junho, 2026
Motorhome adaptado passa a funcionar como gabinete móvel em comunidades do Amapá
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De Macapá (AP)

O deputado federal Acácio Favacho (MDB) estreou nesta semana seu gabinete itinerante em um motorhome adaptado para funcionar como escritório móvel. A primeira ação ocorreu no Conjunto Habitacional Mucajá, em Macapá, onde moradores puderam apresentar demandas diretamente ao parlamentar e acompanhar o avanço da implantação de um projeto de energia solar que promete reduzir em cerca de R$ 280 por mês a conta de luz das famílias beneficiadas.

O primeiro atendimento do gabinete móvel foi realizado justamente na comunidade que recebe o Programa Luz Baixa Mucajá, iniciativa idealizada pelo deputado. Durante a visita, ele acompanhou a instalação das primeiras placas solares nos blocos residenciais do conjunto, que deve se tornar um dos primeiros empreendimentos habitacionais do país a receber um sistema fotovoltaico coletivo sem custos para os moradores.

Projeto deve beneficiar 592 famílias com economia média de R$ 280 por mês na conta de luz. Fotos: divulgação

Ao longo de cerca de cinco horas, dezenas de pessoas passaram pelo motorhome para apresentar reivindicações, sugestões e problemas da comunidade. A proposta é aproximar o mandato da população, levando a estrutura parlamentar para bairros e localidades que costumam ter menos acesso aos espaços tradicionais de atendimento.

O veículo foi equipado com sala reservada para reuniões, ambiente climatizado, banheiro, cozinha de apoio e área de descanso para a equipe. A estrutura foi planejada para permitir atendimentos em diferentes regiões do estado, funcionando como um gabinete sobre rodas.

Moradores do Mucajá apresentaram demandas diretamente ao deputado no primeiro dia do gabinete itinerante

Gabinete montado em motorhome

Anunciado em março deste ano, o Programa Luz Baixa Mucajá beneficiará 592 famílias do conjunto habitacional. A expectativa é que a geração de energia solar reduza significativamente os gastos mensais com eletricidade, aliviando o orçamento doméstico de centenas de moradores.

Segundo o deputado, a experiência servirá de modelo para novas ações em outras comunidades do Amapá. A intenção é expandir tanto o projeto de energia solar para outros conjuntos habitacionais quanto o cronograma de atendimentos do gabinete itinerante em diferentes municípios do estado.

Seles Nafes
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