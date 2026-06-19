No Mucajá, deputado estreia gabinete itinerante e avança com energia solar

Motorhome adaptado passa a funcionar como gabinete móvel em comunidades do Amapá

Compartilhamentos

De Macapá (AP)

O deputado federal Acácio Favacho (MDB) estreou nesta semana seu gabinete itinerante em um motorhome adaptado para funcionar como escritório móvel. A primeira ação ocorreu no Conjunto Habitacional Mucajá, em Macapá, onde moradores puderam apresentar demandas diretamente ao parlamentar e acompanhar o avanço da implantação de um projeto de energia solar que promete reduzir em cerca de R$ 280 por mês a conta de luz das famílias beneficiadas.

O primeiro atendimento do gabinete móvel foi realizado justamente na comunidade que recebe o Programa Luz Baixa Mucajá, iniciativa idealizada pelo deputado. Durante a visita, ele acompanhou a instalação das primeiras placas solares nos blocos residenciais do conjunto, que deve se tornar um dos primeiros empreendimentos habitacionais do país a receber um sistema fotovoltaico coletivo sem custos para os moradores.

Ao longo de cerca de cinco horas, dezenas de pessoas passaram pelo motorhome para apresentar reivindicações, sugestões e problemas da comunidade. A proposta é aproximar o mandato da população, levando a estrutura parlamentar para bairros e localidades que costumam ter menos acesso aos espaços tradicionais de atendimento.

O veículo foi equipado com sala reservada para reuniões, ambiente climatizado, banheiro, cozinha de apoio e área de descanso para a equipe. A estrutura foi planejada para permitir atendimentos em diferentes regiões do estado, funcionando como um gabinete sobre rodas.

Anunciado em março deste ano, o Programa Luz Baixa Mucajá beneficiará 592 famílias do conjunto habitacional. A expectativa é que a geração de energia solar reduza significativamente os gastos mensais com eletricidade, aliviando o orçamento doméstico de centenas de moradores.

Segundo o deputado, a experiência servirá de modelo para novas ações em outras comunidades do Amapá. A intenção é expandir tanto o projeto de energia solar para outros conjuntos habitacionais quanto o cronograma de atendimentos do gabinete itinerante em diferentes municípios do estado.