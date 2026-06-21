No Porto do Povo, Randolfe lança iniciativa que usa viagens fluviais como atração turística

Iniciativa em Santana, do senador Randolfe Rodrigues, busca transformar rotas fluviais em experiências turísticas, gerar renda para comunidades ribeirinhas e ampliar o fluxo de visitantes no estado

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Por JONHWENE SILVA, de Santana

Os rios do Amapá, que há séculos servem como principais vias de deslocamento para milhares de moradores, agora também passam a ser vistos como uma oportunidade de ampliar o turismo e movimentar a economia local. Com esse objetivo foi lançado neste sábado (20), no Porto do Povo (IP4), em Santana, o programa “Bora de Barco”, iniciativa que pretende transformar viagens fluviais em experiências turísticas para moradores e visitantes.

Idealizado pelo senador Randolfe Rodrigues (PT), em parceria com a Associação Brasileira de Agências de Viagens no Amapá (ABAV-AP), o projeto aposta na valorização das rotas já existentes, combinando passeios de barco, cultura regional, gastronomia e contato com as paisagens amazônicas. A proposta também busca fortalecer a atividade dos profissionais que dependem dos rios para trabalhar, como barqueiros, operadores turísticos e empreendedores locais.

“O uso dos nossos rios que são as nossas ruas é maneira mais real de potencializarmos o turismo da nossa região. Temos um porto, recém inaugurado, com toda a estrutura necessária. Além disso, fortalecemos vários setores como dos barqueiros que dependem de suas embarcações. Por isso, eu vejo como uma ideia fantástica para que possamos alavancar o setor, não só de Santana, mas de todo o Amapá”, argumentou o senador Randolfe Rodrigues.

O evento de lançamento reuniu turistas, apresentações culturais e passeios de embarcação, funcionando como uma barcpdemonstração prática do potencial turístico da navegação fluvial. Entre as atrações esteve o cantor Mauro Cotta, que ajudou a reforçar a identidade cultural da programação. A expectativa é que a iniciativa contribua para aproximar a população de uma realidade que já sustenta economicamente diversas comunidades da região.

Segundo o presidente da ABAV no Amapá, Elenilton Marques, além de incentivar o turismo, o programa pretende divulgar o Porto de Santana como alternativa de deslocamento, especialmente nos períodos de férias, quando as passagens aéreas costumam registrar forte alta nos preços.

“Além do aspecto turístico, onde já sabemos da enorme potencialidade, o uso do porto de Santana será mais divulgado, principalmente, no período das férias quando o movimento aumenta e o preço da passagem aérea sobe drasticamente. A ideia é mostrar que viajar de barco ou navio é mais barato, além de termos as belezas naturais como cenário”, destacou.

A iniciativa conta ainda com a estrutura do Porto do Povo (IP4), empreendimento construído com investimentos federais superiores a R$ 28,8 milhões e que dispõe de capacidade para atender múltiplas embarcações, além de áreas de embarque modernas e climatizadas. A expectativa dos organizadores é que o programa se consolide como uma ferramenta permanente de incentivo ao turismo fluvial, transformando os rios amapaenses em uma nova vitrine para o estado.

Mais do que um meio de transporte, o “Bora de Barco” pretende transformar a navegação pelos rios em uma experiência turística completa, valorizando a cultura amazônica e criando novas oportunidades de geração de renda para quem vive às margens das águas que conectam o Amapá.