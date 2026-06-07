Novo placar eletrônico estreia no Augustão durante vitória do Trem pela Série D

Senador Randolfe, autor dos recursos de reforma do estádio, com a presidente do Trem, Socorro Marinho

Compartilhamentos

Santana (AP) – O Estádio Augusto Antunes, em Santana, ganhou mais um reforço em sua estrutura esportiva. Neste sábado (6), durante a vitória do Trem Desportivo Clube sobre o Águia de Marabá (PA), pela Série D do Campeonato Brasileiro (2 x 1), foi inaugurado o novo placar eletrônico da praça esportiva.

A estreia do equipamento foi acompanhada por torcedores e pelo senador Randolfe Rodrigues, que articulou a instalação após reivindicações da comunidade esportiva. Segundo ele, a entrega representa mais uma etapa do processo de modernização do estádio.

“Mais essa promessa cumprida”, afirmou o senador ao final da partida. Ele destacou ainda o simbolismo do primeiro gol registrado no painel eletrônico. “O melhor é que o primeiro gol a ser registrado no placar foi do time do Amapá”, completou.

Além de marcar a estreia do novo sistema, a partida também teve importância esportiva para o Trem. Com a vitória, a equipe amapaense manteve a liderança do grupo e garantiu classificação para a próxima fase da competição nacional.

Reinaugurado em maio de 2025, após ampla reforma estrutural, o Augustão se tornou o principal palco do futebol amapaense enquanto o Estádio Zerão passa por obras de revitalização. O investimento de R$ 2,5 milhões foi destinado por emenda articulada pelo senador e executado pelo Governo do Estado.

As melhorias incluíram recuperação do gramado, reforma das arquibancadas, modernização das cabines de imprensa, instalação de bancos de reservas e substituição do sistema de iluminação por refletores de LED. O estádio integra um conjunto de investimentos voltados ao fortalecimento do futebol no estado, que também contempla o Zerão, em Macapá, o Monteirão e o Natizão, em Oiapoque.