Operação investiga fraude em progressão de pena no Iapen

Esquema teria usado documentos falsos para tentar acelerar benefícios de detentos

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De Macapá (AP)

A Polícia Federal e o Ministério Público do Amapá deflagraram nesta terça-feira (30) uma operação para apurar suspeitas de fraudes em pedidos de progressão de pena dentro do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

De acordo com os investigadores, o caso começou a ser apurado após a apreensão de um celular dentro de uma unidade prisional. O material analisado levantou indícios de uso de documentos falsos e de articulações para interferir em decisões ligadas à execução penal.

A ação cumpriu mandados no Amapá, Pará e Distrito Federal. A investigação aponta a atuação de um grupo suspeito de tentar garantir benefícios previstos em lei de forma irregular.

Os envolvidos podem responder por crimes como falsidade ideológica, organização criminosa e corrupção. As apurações continuam para identificar outros possíveis participantes do esquema.