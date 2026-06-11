‘Pampam’, torcedor símbolo do Paysandu, fica ferido após atropelamento criminoso

Veículo atingiu carros, motocicletas e moradores que decoravam a via; caso é investigado pela Polícia Civil

Compartilhamentos

Por PEDRO PESSOA, de Belém (PA)

Uma noite que seria de confraternização e preparação para a Copa do Mundo terminou em cenas de medo e correria no bairro da Sacramenta, em Belém, nesta quarta-feira (10). Uma caminhonete Toyota Hilux invadiu a Passagem Marinho e atingiu veículos estacionados, além de atropelar moradores que participavam da ornamentação da via. De acordo com testemunhas, o veículo avançou em alta velocidade pela rua, colidindo contra cinco carros, um caminhão e duas motocicletas. Durante o trajeto, quatro pessoas foram atropeladas. O impacto causou grande destruição e mobilizou moradores que tentaram prestar socorro às vítimas.

Entre os feridos está Daniel, conhecido popularmente como “Pampam”, torcedor símbolo do Paysandu. Segundo relatos de pessoas que presenciaram o acidente, ele foi atingido enquanto estava na calçada e acabou sendo arrastado pelo veículo. Daniel foi levado ao Pronto-Socorro Municipal da 14 de Março para atendimento médico.

Outra vítima identificada foi Erick, tio de Daniel, que sofreu uma fratura na clavícula. Não há informações oficiais atualizadas sobre o estado de saúde dos demais feridos.

Moradores apontam como suspeito de conduzir a caminhonete o engenheiro civil Ronalth Braga Costa. Um boletim de ocorrência foi registrado, e o caso passou a ser investigado pelas autoridades.

Ainda segundo relatos, o suspeito já havia sido condenado pela Justiça por um episódio ocorrido em 2023, quando efetuou disparos de arma de fogo após um desentendimento no trânsito. A Polícia Civil deverá esclarecer as circunstâncias do acidente.

Vídeos gravados por moradores mostram veículos danificados, partes da decoração destruídas e a movimentação das equipes de socorro logo após o atropelamento. Até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre a prisão do suspeito.