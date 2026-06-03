Paredão de som ligado a poste é apreendido após denúncia de moradores

Estrutura com 17 baterias e dezenas de equipamentos foi apreendida em ramal na zona oeste de Macapá

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Uma confraternização regada a som automotivo terminou na delegacia após uma operação do Batalhão Ambiental da Polícia Militar, na zona oeste de Macapá. Um paredão de som foi apreendido na noite desta terça-feira (2), no Ramal do Porto do Céu, localizado no Malocão São Raimundo, bairro Coração, após denúncias de moradores cansados do abuso sonoro que, segundo relatos, há muito tempo tira o sossego da comunidade.

De acordo com o subtenente Raimundo dos Reis, as equipes foram acionadas para verificar a realização de um evento com aparelhagens de som automotivo. Ao chegarem ao local, os militares encontraram um veículo VW Gol branco com o porta-malas aberto e uma potente estrutura de som funcionando em volume extremamente elevado, audível em praticamente toda a região.

Outro detalhe que chamou a atenção da equipe foi que todo o sistema estava sendo alimentado por energia elétrica através de um cabo conectado diretamente a um poste da rede elétrica.

O proprietário do equipamento informou aos policiais que ele e outras pessoas entraram na área porque o local estava aberto e sem responsáveis presentes, aproveitando a situação para realizar uma confraternização. No entanto, a justificativa não evitou a condução dele e de outro homem que operava o sistema de som para o Ciosp do Pacoval.

Durante a fiscalização, os policiais constataram uma gigantesca estrutura montada no porta-malas do veículo: quatro alto-falantes de 15 polegadas, seis cornetas, quatro alto-falantes de 10 polegadas, 17 baterias , sendo 16 de 60 amperes e uma de 150 amperes, além de quatro potências de alta capacidade, uma mesa de som e diversos equipamentos de amplificação.

Os dois envolvidos foram apresentados no Ciosp do Pacoval pelos crimes relacionados à perturbação do sossego, poluição sonora e danos ao meio ambiente. Segundo os policiais, o abuso sonoro é considerado infração grave por causar impactos à saúde pública e ao meio ambiente.

A aparelhagem foi apreendida e ficará à disposição da Justiça. Enquanto isso, moradores da região esperam que a ação coloque fim a um problema que, segundo eles, já se arrasta há bastante tempo.