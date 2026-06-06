Patrimônio ferroviário do Amapá enfrenta abandono e risco de desaparecimento

Moradores denunciam a retirada de estruturas históricas e cobram medidas urgentes de preservação

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Por JONHWENE SILVA, de Santana (AP)

A crescente deterioração de vagões e estruturas da antiga ferrovia que ligava o município de Santana a Serra do Navio, tem mobilizado moradores das duas cidades e internautas, gerando uma forte repercussão nas redes sociais. Eles denunciam o abandono do patrimônio histórico e cobram medidas urgentes para preservar o que resta de um dos principais símbolos do desenvolvimento econômico do Amapá.

Os relatos apontam que parte do material ferroviário já estaria sendo desmontada e até mesmo comercializada. Imagens que circularam na internet mostram trilhos que teriam sido vendidos em um caminhão. Segundo Luiz Antônio Gonçalves, conhecido popularmente como “Menos Dois”, trilhos, motores, tanques e até peças menores vêm sendo retirados e postos à venda. Em alguns locais, há apenas os galpões vazios após a retirada completa das estruturas.

A ferrovia e toda a estrutura deixada pela antiga mineradora Icomi estão atualmente sob responsabilidade da empresa Dev Mineração. Ainda assim, moradores e grupos organizados afirmam que o patrimônio vem sofrendo com a falta de cuidado e proteção adequada.

Diante desse cenário, a população tem se mobilizado em busca de alternativas para preservar a memória ferroviária. Entre as propostas apresentadas está a recuperação de vagões para que se tornem museus, a criação de espaços culturais e turísticos, e restaurantes temáticos. Iniciativas semelhantes, segundo os manifestantes, já foram bem-sucedidas em outros estados.

A mobilização também já chegou ao Ministério Público do Estado, onde um pedido de intervenção aguarda resposta. Grupos de voluntários afirmam possuir projetos prontos para revitalização dos vagões, mas relatam dificuldade de avanço nas tratativas com os responsáveis pelo patrimônio.

Ex-moradora da Serra do Navio, Ester de Paula expressou indignação com a situação. Para ela, a perda da ferrovia representa mais do que o abandono de estruturas físicas.

“Não é só sobre ferrovia. É sobre identidade, memória e respeito ao nosso povo. Já dialogamos, apresentamos propostas, mas a cada dia vemos nossa história desaparecer. Não dá para aceitar vermos tudo isso indo embora. Precisamos que alguém faça alguma coisa. Em outros estados, vemos todo um cuidado com os seus patrimônios e não vemos isso aqui. É preciso ação e união de todos”, afirmou.

A população destaca que a preservação do patrimônio pode impulsionar o turismo e gerar desenvolvimento local. Enquanto aguardam respostas das autoridades, os manifestantes reforçam o apelo por união e ação imediata.

“Santana merece sua história viva. Ainda acreditamos que é possível salvar o que resta”, diz um dos trechos da mobilização que circula nas redes.