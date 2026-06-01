Perfil de vereador recebe 15 mil seguidores suspeitos em horas e vira caso de polícia

Joselyo (PP) suspeita de ação coordenada com uso de robôs para tumultuar publicações e tentar derrubar sua página na plataforma

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Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

O vereador Joselyo (PP) registrou, neste domingo (31), um boletim de ocorrência na Delegacia de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil do Amapá após identificar um crescimento considerado suspeito em seu perfil no Instagram. Em poucas horas, a página do parlamentar recebeu mais de 15 mil novos seguidores, saltando repentinamente de 5 mil para mais de 20 mil.

Integrante do grupo de vereadores que fazia oposição ao ex-prefeito Antônio Furlan (PSD), Joselyo intensificou sua atuação após a operação da Polícia Federal que afastou o então gestor, que na semana passada virou alvo de uma nova investigação da PF, desta vez por usar R$ 25 milhões para pagar uma milícia digital.

Além do aumento expressivo de seguidores, o parlamentar afirma que passou a receber uma grande quantidade de comentários repetidos em suas publicações, com o mesmo texto crítico reproduzido dezenas de vezes em diferentes postagens.

Por enquanto, Joselyo não fala em suspeitos, mas pediu que a equipe especializada da Polícia Civil investigue a origem da ação. A principal hipótese é que os novos seguidores sejam contas automatizadas, conhecidas como “bots”, utilizadas para gerar engajamento artificial e promover ataques coordenados em redes sociais.

“Algo que não é normal. O que parece é que são seguidores comprados, colocando com nossa conta para tentar nos atrapalhar, tentar derrubar a nossa página. Isso é crime”, comentou o vereador.

Especialistas apontam que perfis automatizados costumam apresentar comportamentos padronizados, como a repetição em massa de comentários com textos e emojis idênticos. Em alguns casos, essas contas também podem ser programadas para realizar denúncias simultâneas contra um perfil, aumentando o risco de restrições ou até de suspensão da página pela plataforma.