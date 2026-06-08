Personal que mandava mensagens para ex é preso em academia de shopping

Acusado tentava reaproximação e teve mandado de prisão preventiva cumprido por agentes da Operação Mulher Segura, na zona sul de Macapá.

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Um personal trainer de 37 anos foi preso pela Polícia Civil do Amapá nesta segunda-feira (8), em Macapá, acusado de descumprir medidas protetivas de urgência concedidas em favor da ex-companheira. A prisão foi realizada por agentes da Operação Mulher Segura em uma academia de musculação localizada no Amapá Garden Shopping, na zona sul da capital. Segundo a polícia, o cumprimento do mandado de prisão preventiva ocorreu sem resistência ou intercorrências.

De acordo com o delegado Felipe Rodrigues, a Justiça determinou a prisão após o investigado descumprir repetidamente as medidas impostas para proteger a vítima.

“Mesmo após as determinações judiciais destinadas a resguardar a integridade física e psicológica da vítima, o investigado continuou descumprindo as restrições impostas pela Justiça. Com a expedição do mandado de prisão, realizamos as diligências e conseguimos localizar e prender o investigado”, explicou o delegado.

Ainda segundo Rodrigues, a ação faz parte da Operação Mulher Segura, que tem como objetivo reforçar o combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, garantindo a efetividade das decisões judiciais e a proteção das vítimas.

A Polícia Civil destacou que o descumprimento de medidas protetivas de urgência é considerado crime e pode resultar na prisão do autor. A instituição reforçou, ainda, que casos relacionados à violência doméstica recebem tratamento prioritário por parte das forças de segurança e do sistema de Justiça.

A Operação Mulher Segura segue atuando em todo o estado para fiscalizar o cumprimento das medidas protetivas e ampliar a proteção às mulheres em situação de violência.