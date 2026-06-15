Petrobras confirma data para concluir perfuração de poço na costa do Amapá

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

A Petrobras prevê concluir em 7 de agosto de 2026 a perfuração do poço exploratório Morpho, localizado a 175 quilômetros da costa do Amapá. A informação foi divulgada pelo site Poder360 e confirmada pelo Portal SN junto a fontes do governo do Estado e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

A perfuração teve início em outubro de 2025, após anos de disputa entre a Petrobras, a classe política amapaense e órgãos ambientais para a obtenção da licença de exploração. Em janeiro deste ano, os trabalhos foram interrompidos após o vazamento de aproximadamente 18 mil litros de fluido de perfuração. A operação ficou paralisada por cerca de um mês e só foi retomada depois de nova autorização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Por causa do incidente, a Petrobras foi multada em R$ 2,5 milhões pelo Ibama. A estatal argumentou que o material derramado era biodegradável e utilizado regularmente em operações de perfuração em águas profundas.

O poço Morpho é considerado o primeiro de uma ampla campanha exploratória da Petrobras na Margem Equatorial. A companhia pretende perfurar até 15 poços na região até 2030, com investimentos estimados em R$ 13 bilhões.

A Margem Equatorial é vista pelo governo federal e pelo setor energético como uma das principais apostas para garantir a manutenção da produção nacional de petróleo e gás nas próximas décadas. Estudos apontam que, sem a descoberta de novas reservas, o Brasil poderá enfrentar uma queda significativa na produção a partir da próxima década, à medida que campos maduros perderem capacidade produtiva.