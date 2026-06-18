PF prende grupo milionário de garimpeiros no Amapá

Grupo investigado é suspeito de lavar dinheiro e movimentar centenas de toneladas de minério extraído ilegalmente

Compartilhamentos

De Macapá (AP)

Uma operação deflagrada nesta quinta-feira (18) contra um esquema de garimpo ilegal e lavagem de dinheiro resultou no bloqueio de mais de R$ 650 milhões em bens e valores de investigados com atuação no Amapá. A ação também cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão contra suspeitos apontados como integrantes da organização criminosa.

As investigações apontam que o grupo atuava na extração clandestina de minério e utilizava empresas e documentos para dar aparência legal ao produto retirado de forma irregular. Segundo a apuração, mais de 670 toneladas de cassiterita teriam sido movimentadas pelo esquema, que é suspeito de abastecer o mercado formal com minério de origem ilegal.

Nesta fase da operação, foram cumpridos seis mandados de prisão preventiva e três de busca e apreensão nos estados do Amapá, São Paulo e Minas Gerais. A Justiça também determinou o bloqueio de cerca de R$ 250 milhões em novos bens e ativos financeiros.

Com a nova decisão judicial, o valor total de recursos indisponibilizados ao longo da investigação ultrapassa R$ 650 milhões. Em uma fase anterior da apuração, realizada em fevereiro deste ano, já haviam sido bloqueados aproximadamente R$ 405 milhões ligados aos investigados.

Os investigadores estimam que o grupo tenha movimentado mais de R$ 200 milhões com a atividade criminosa. Os suspeitos poderão responder por crimes como organização criminosa, lavagem de dinheiro, falsidade documental, usurpação de bens da União e exploração ilegal de recursos minerais.