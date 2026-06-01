“Pirateiro” é preso com drogas escondidas em bolsa na estrada de Mazagão Velho

Motorista foi flagrado com crack, cocaína e maconha durante abordagem do Batalhão Ambiental

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um motorista que atua no transporte clandestino de passageiros, conhecido popularmente como “pirateiro”, foi preso em flagrante por tráfico de drogas neste fim de semana na estrada de Mazagão Velho, interior do Amapá.

A prisão ocorreu após uma equipe do Batalhão Ambiental receber informações sobre a circulação suspeita de uma caminhonete Mitsubishi Triton no Ramal do Piquiazal, nas proximidades da Escola Agrícola.

Sob o comando do Subtenente Raimundo dos Reis, os policiais seguiram até o local e conseguiram interceptar o veículo, uma Triton branca conduzida por Fernando Santos, de 25 anos.

Durante a abordagem, o motorista apresentou seus documentos e informou que trabalhava transportando passageiros. Segundo ele, havia saído de Laranjal do Jari com destino ao município de Santana.

Os militares perceberam que Fernando demonstrava nervosismo e tentava esconder uma bolsa azul. Questionado, ele afirmou que a bagagem continha apenas roupas.

A versão caiu por terra quando os policiais decidiram verificar o conteúdo da bolsa. Na presença de uma testemunha, foram encontrados 3.390kg de crack, maconha e cocaína escondidos entre as peças de roupa.

Confrontado com a descoberta, Fernando declarou que havia recebido a encomenda de um homem desconhecido no terminal rodoviário de Laranjal do Jari e que a droga seria entregue a outra pessoa quando chegasse em Santana.

Diante da situação, o motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mazagão, juntamente com todo o material apreendido.