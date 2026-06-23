PM do Amapá adere a projeto nacional que padroniza uso da força e amplia uso de armas não letais nas ruas

Articulação com o Ministério da Justiça foca na capacitação continuada e no alinhamento de procedimentos táticos da polícia com referências nacionais de segurança.

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De Macapá (AP)

A Polícia Militar do Amapá deu início a um processo de ampliação nas diretrizes operacionais de rua ao aderir o Projeto Nacional de Qualificação do Uso da Força. A iniciativa busca padronizar os procedimentos aplicados no estado de acordo com as normativas e tecnologias nacionais, garantindo o uso proporcional e qualificado da força.

Resultado de uma articulação conjunta entre o Governo do Estado e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), a corporação recebeu novos Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo (Impo). Entre os itens, mais de 2,5 mil espargidores de agente pimenta, 200 armas eletrônicas de desabilitação neuromuscular (armas de choque) e 2 mil cartuchos de lançamento de dardos energizados, com distância mínima de 7 metros.

Com o novo alinhamento, os militares do Amapá passam a integrar uma rede nacional de capacitação, que debate desde táticas de menor potencial ofensivo até metodologias que garantam maior transparência e redução de danos colaterais durante operações em áreas urbanas e periféricas.

“A adesão da PM do Amapá a este projeto nacional é um marco importante na consolidação do Sistema Único de Segurança Pública (Susp). Nosso objetivo com essa iniciativa não é apenas fornecer equipamentos, mas, principalmente, promover uma melhoria geral de cultura operacional”, apontou o coordenador-geral de Políticas de Prevenção à Violência e à Criminalidade do MJSP, Leandro Arbogast.

Para o secretário de Justiça e Segurança Pública do Amapá, Cézar Vieira, a integração entre as forças, ao nível estadual e federal, proporciona um atendimento mais eficiente à sociedade, priorizando sempre a preservação da vida e a valorização dos profissionais que atuam na linha de frente.

“Tratam-se de equipamentos que os militares do Amapá são preparados desde os cursos iniciais de ingresso na PM. Essa entrega amplia a capacidade de atuação e a segurança dos nossos agentes em atuar de forma que o objetivo final, de proporcionar tranquilidade aos nossos cidadãos, seja atingido”, enfatizou o secretário.

Reforço no município

A busca por alternativas ao uso da força letal também ganhou reflexo na esfera municipal da capital. Recentemente, a Guarda Civil Municipal de Macapá incorporou um lote de 611 equipamentos não letais, enviado pelo Governo Federal por meio do Programa Município Mais Seguro. O efetivo municipal recebeu 440 sprays de pimenta e 171 armas de choque (tasers) para serem utilizados de forma preventiva em conflitos urbanos, após passarem por treinamento técnico obrigatório.