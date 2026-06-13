Polícia busca por motorista que atropelou vidraceiro 5 vezes; vítima passa por cirurgia

Vítima sofreu fraturas no fêmur, costelas e braço, além de suspeita de lesão grave na coluna; caso é investigado como tentativa de homicídio qualificado

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Com fraturas no fêmur, nas costelas e em um dos braços, além de suspeita de lesão grave na coluna, um vidraceiro de 39 anos segue internado em estado grave após ser atropelado intencionalmente cinco vezes em um posto de combustíveis no bairro Brasil Novo, na zona norte de Macapá. Na manhã deste sábado (13), ele era preparado para passar pelo primeiro procedimento cirúrgico. A família pediu que a identidade da vítima fosse preservada.

Em entrevista ao Portal SN, a esposa do trabalhador revelou que a agressão ocorreu após uma discussão envolvendo a ordem de atendimento no estabelecimento. Segundo ela, não houve agressões físicas antes do atropelamento.

“Foi uma discussão em relação a atendimento. Eles [atropelador e o amigo] queriam ser atendidos na frente do meu marido. Uma discussão normal”, relatou.

De acordo com a mulher, o vidraceiro e um amigo haviam parado no posto para abastecer o carro e decidiram entrar na conveniência. No local, encontraram os dois suspeitos e houve o desentendimento. Após a discussão, a situação aparentava estar encerrada. A vítima e o amigo deixaram o estabelecimento e permaneceram próximos à entrada, de costas para o veículo dos suspeitos, um Chevrolet Prisma branco.

“O homem entrou no carro. Meu esposo e o amigo deram as costas para ele, não viram a ação. O amigo só viu quando já estava acontecendo a situação que aparece no vídeo. O rapaz que atropelou meu esposo estava muito embriagado, muito, muito mesmo. Tem outro vídeo que mostra isso”, explicou a esposa.

Depoimentos

Morador da zona norte da capital e pai de duas meninas, o vidraceiro sofreu múltiplas escoriações pelo corpo e sobreviveu à sequência de atropelamentos. Imagens de câmeras de segurança mostram o motorista avançando e dando marcha à ré repetidas vezes sobre a vítima.

As gravações já estão em poder da Polícia Civil, que identificou o motorista e também o proprietário do veículo, que estava no banco do passageiro durante a ação. O caso é tratado como tentativa de homicídio qualificado. Mesmo hospitalizado, o vidraceiro prestou depoimento aos investigadores no Hospital de Emergência. O proprietário do automóvel também foi ouvido, e o carro foi apreendido para perícia. Até o momento, o motorista responsável pelos atropelamentos continua foragido.