Polícia investiga execuções que deixaram 2 mortos em praça pública

Uma das vítimas havia deixado recentemente o sistema prisional; polícia suspeita de acerto de contas e não descarta morte por engano.

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

A Polícia Civil investiga a possível participação de uma facção no duplo homicídio ocorrido na noite da última quinta-feira (18) nunicípio de Calçoene, a 450 km de Macapá. Dois homens foram executados a tiros em plena região central da cidade, ao lado da praça pública localizada na Avenida Cassiano Germino.

As vítimas foram identificadas como Marcos Alves Sarmento, de 40 anos, e Robson Clei Moraes de Oliveira, de 45. Segundo informações da Polícia Militar, um homem chegou ao local onde um grupo de amigos consumia bebidas alcoólicas e, sem dizer uma palavra, começou a atirar. Após os disparos, o criminoso fugiu a pé e desapareceu sem deixar pistas.

De acordo com o comandante da 3ª Companhia do 12º Batalhão da PM, capitão Jonhasson, a principal linha de investigação aponta para um possível acerto de contas envolvendo facções criminosas. O alvo seria Robson, ex-detento que havia cumprido pena no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) por tráfico de drogas.

“Um indivíduo que a gente ainda está sem pistas e sem informações chegou por volta de 22h e disparou contra eles. Marcos Alves Sarmento possivelmente foi morto por engano. Logo após, o suspeito também abriu fogo contra Robson, que havia saído recentemente do presídio. Tudo indica que tenha sido uma queima de arquivo ou um acerto de contas entre facções criminosas que atuam no estado”, detalhou o oficial.

As polícias Civil e Militar realizaram diligências para identificar o atirador e esclarecer a motivação do crime, mas até o momento ninguém foi preso.