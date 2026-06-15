Polícia pede prisão de motorista que atropelou vidraceiro 5 vezes; esposa diz que ‘está sem chão’

Suspeito se apresentou à polícia nesta segunda-feira, mas foi liberado por não haver flagrante nem mandado judicial em vigor

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

A Polícia Civil do Amapá representou pela prisão temporária de David Fredson Pantaleão Ferreira, apontado como o motorista que atropelou intencionalmente, por cinco vezes, o vidraceiro Bruno Abraão Pereira Andrade, de 39 anos. O crime ocorreu na última sexta-feira (12), em um posto de combustíveis no bairro Brasil Novo, na zona norte de Macapá. O pedido de prisão já foi encaminhado ao Poder Judiciário e aguarda decisão da Justiça.

Na manhã desta segunda-feira (15), David compareceu ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do bairro Macapaba, acompanhado de seu advogado. No entanto, como o período do flagrante já havia expirado e o mandado de prisão ainda não foi expedido, o condutor foi liberado após prestar depoimento. O delegado responsável pelo caso não quis dar declarações à imprensa.

A presença do suspeito na delegacia mobilizou familiares e amigos da vítima, que se aglomeraram em frente ao Ciosp clamando por justiça. Emocionada e em busca de respostas, a esposa de Bruno, Lidiane Favacho, relatou a angústia diante do desencontro de informações que circulavam nas redes sociais sobre a suposta captura do investigado.

“A nossa vida está de perna para o ar. O Bruno é o meu chão, resolvia tudo, executava o trabalho dele… Eu estou desesperada”, desabafou Lidiane. “Meu marido está lá [no hospital], ele não vai poder andar tão cedo. O serviço dele exige força, exige habilidade, e ele está muito debilitado.”

Segundo a esposa, o vidraceiro permanece consciente, mas sob forte efeito de analgésicos devido às dores intensas.

“Ontem passei o dia com ele no hospital. Ele está urinando sangue. A família toda está sofrendo muito, precisamos que a justiça seja feita”, clamou.

Bruno Abraão segue internado no Hospital de Clínicas Alberto Lima (Hcal). O quadro de saúde é considerado delicado. Ele sofreu fraturas no fêmur, no braço e no ombro, quebrou duas costelas e apresenta uma grave lesão na coluna, além de múltiplas escoriações pelo corpo. O trabalhador, que é pai de duas meninas, passou por uma segunda intervenção cirúrgica de emergência nesta segunda-feira.

O crime, que está sendo investigado como tentativa de homicídio qualificado, teria sido motivado por uma discussão banal dentro da loja de conveniência do posto de combustíveis. De acordo com o relato inicial da esposa, o agressor e um amigo queriam ser atendidos na frente de Bruno.

Após o bate-boca, Bruno e um amigo saíram do estabelecimento. O motorista, que estaria visivelmente embriagado, entrou em um Chevrolet Prisma branco e avançou contra a vítima. Imagens de câmeras de segurança, já em posse da Polícia Civil, mostram a brutalidade da ação: o condutor passa com o carro por cima do vidraceiro, dá marcha à ré e repete o atropelamento por cinco vezes antes de fugir.

O veículo utilizado no crime (placa NEM-4256) foi localizado recentemente no bairro Amazonas. No entanto, o condutor responderá, por enquanto, em liberdade, até a manifestação do Judiciário sobre o pedido de prisão.