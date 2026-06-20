Policiais interceptam carga de cocaína vinda de Belém

Carga apreendida após monitoramento realizado por equipes do GTA, COE, Bope e Ciop.

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)drogas

Uma operação integrada das forças de segurança do Amapá desarticulou, na manhã deste sábado (20), um esquema de tráfico interestadual de drogas que abasteceria a capital. A ação resultou na apreensão de seis pacotes de cocaína, além de materiais utilizados no preparo e comercialização de entorpecentes. Duas pessoas foram presas em flagrante.

A investigação começou após a Coordenadoria de Inteligência e Operações (Ciop), por meio do serviço Disque Denúncia, receber informações sobre uma carga de drogas que estaria sendo transportada de Belém (PA) para o Amapá. A partir da denúncia, equipes do Grupo Tático Aéreo (GTA), da Companhia de Operações Especiais (COE) e do Canil do Bope iniciaram uma campana que atravessou toda a madrugada entre sexta-feira (19) e sábado (20).

Inicialmente, as informações apontavam que a embarcação atracaria em Santana. Os policiais monitoraram portos do município e realizaram abordagens, mas não localizaram o carregamento. Horas depois, uma nova denúncia indicou que o desembarque ocorreria no Porto das Pedrinhas, em Macapá, levando as equipes a reposicionarem o efetivo e intensificarem a vigilância na área.

Ao amanhecer, os agentes identificaram um homem com as características repassadas na denúncia deixando uma embarcação e entrando em um carro de aplicativo. O veículo passou a ser acompanhado e acabou interceptado. Durante a abordagem, os policiais encontraram uma mala contendo seis pacotes de cocaína. O passageiro foi identificado como Felipe Teixeira Ferreira Sampaio, que recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas.

Segundo a polícia, Felipe confessou ser o responsável pelo transporte da carga e informou que o entorpecente seria entregue a outro integrante do esquema na zona sul da capital. Com base nas informações, as equipes seguiram até uma residência localizada na Rua Galibis, no bairro Muca.

No local, de acordo com o capitão Bryan Fonseca, o suspeito Alexander Carvalho tentou destruir um aparelho celular e fugir ao perceber a chegada das viaturas, mas foi rapidamente contido. Durante as buscas, os policiais apreenderam uma balança de precisão, insumos utilizados para o preparo e fracionamento de drogas, três aparelhos celulares, dois relógios e R$ 36 em espécie.

Diante das evidências encontradas, Alexander também foi preso em flagrante. Os dois suspeitos foram encaminhados ao Ciosp do Pacoval juntamente com o material apreendido e permanecem à disposição da Justiça.