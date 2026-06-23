Polo de quadrilhas atrai 3 mil pessoas e bate recorde histórico de público em Tartarugalzinho

Competição reuniu 10 grupos de todo o estado do Amapá e movimentou a economia local no fim de semana; Sensação Amapaense garantiu o título de campeã

Compartilhamentos

De Tartarugalzinho (AP)

O município de Tartarugalzinho registrou um recorde histórico de público no Polo de Quadrilhas da cidade. O espaço recebeu 3 mil visitantes para acompanhar as apresentações de dez grupos juninos vindos de diferentes regiões do Amapá, totalizando 600 brincantes na arena.

A disputa, no sábado (20), que se estendeu pela noite em um clima de forte animação e valorização da cultura tradicional, terminou com a vitória da Sensação Amapaense, que sagrou-se a grande campeã da edição. A Brilho Junino ficou com a vice-liderança e a Explosão Junina alcançou o terceiro lugar. Os grupos premiados receberam incentivos financeiros em reconhecimento ao desempenho: R$ 4 mil para o primeiro lugar, R$ 3 mil para o segundo e R$ 2 mil para o terceiro.

O Polo de Quadrilhas de Tartarugalzinho integra o cronograma oficial do Arraiá do Meio do Mundo, programação junina centralizada pelo Governo do Estado do Amapá. A realização da etapa no interior impacta diretamente a rede de comércio e serviços locais, gerando novas fontes de renda para trabalhadores autônomos e empreendedores do município.

O prefeito Bruno Mineiro enfatizou o retorno social e econômico proporcionado pela festividade para a região. “Ver Tartarugalzinho receber um recorde de público numa noite assim é muito gratificante. A nossa gente merece festa boa, com cultura de qualidade e valorização das nossas tradições. E quando a festa é boa, o comércio trabalha, o empreendedor vende, a cidade gira. Isso é desenvolvimento de verdade”, pontuou o gestor.